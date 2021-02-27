Червиченко: «Если говорить о деньгах, то покупка Промеса — это очень глупо»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возвращение в московский клуб полузащитника .

Трансфер 29-летнего хавбека из «Аякса» стоил «Спартаку» 8,5 млн евро. Эта сумма может увеличиться до 11 млн. По слухам, Промес будет получать в «Спартаке» € 3,5 млн в год. Контракт игрока с «красно-белыми» рассчитан на 3,5 года.

На мой взгляд, это спорное возвращение. Если перевести всю эту ситуацию в денежный эквивалент, то всё это очень глупо. На те деньги, которые заплачены за него, на его зарплату Промес точно не тянет. Уверен, что за те же деньги можно было сложить ситуацию гораздо лучше. Но это, видимо, так работает селекционный отдел клуба, что кроме 30-летнего бедолаги Промеса за 10 миллионов и за трёшку зарплаты в год никого больше не смогли найти. Но с такой феерической идеей — вернуть Промеса — в принципе мог бы выступить любой болельщик команды. На мой взгляд, оценивать эту сделку можно только со знаком «минус».

Я не знаю, должен ли Промес, как иностранец, недавно прибывший в Россию, сесть на карантин. Если не должен, то, скорее всего, его выпустят на поле [с «Рубином»]. Насколько он будет хорош, не знаю. Думаю, что на сегодняшний день он игрок уровня Понсе (может быть, чуть лучше) и, на мой взгляд, он хуже Ларссона. Джордан выглядит предпочтительнее. По-моему, это более интересный, более разнообразный игрок, чем Промес. Если защитники грамотно подходят к опеке Куинси, то он в принципе выпадает из игры. Мы это не раз видели.