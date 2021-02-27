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Червиченко: «Если говорить о деньгах, то покупка Промеса — это очень глупо»

27 февраля 2021, 04:42

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возвращение в московский клуб полузащитника Квинси Промеса.

Трансфер 29-летнего хавбека из «Аякса» стоил «Спартаку» 8,5 млн евро. Эта сумма может увеличиться до 11 млн. По слухам, Промес будет получать в «Спартаке» € 3,5 млн в год. Контракт игрока с «красно-белыми» рассчитан на 3,5 года.

На мой взгляд, это спорное возвращение. Если перевести всю эту ситуацию в денежный эквивалент, то всё это очень глупо. На те деньги, которые заплачены за него, на его зарплату Промес точно не тянет. Уверен, что за те же деньги можно было сложить ситуацию гораздо лучше. Но это, видимо, так работает селекционный отдел клуба, что кроме 30-летнего бедолаги Промеса за 10 миллионов и за трёшку зарплаты в год никого больше не смогли найти. Но с такой феерической идеей — вернуть Промеса — в принципе мог бы выступить любой болельщик команды. На мой взгляд, оценивать эту сделку можно только со знаком «минус».

Я не знаю, должен ли Промес, как иностранец, недавно прибывший в Россию, сесть на карантин. Если не должен, то, скорее всего, его выпустят на поле [с «Рубином»]. Насколько он будет хорош, не знаю. Думаю, что на сегодняшний день он игрок уровня Понсе (может быть, чуть лучше) и, на мой взгляд, он хуже Ларссона. Джордан выглядит предпочтительнее. По-моему, это более интересный, более разнообразный игрок, чем Промес. Если защитники грамотно подходят к опеке Куинси, то он в принципе выпадает из игры. Мы это не раз видели.

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Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
27 февраля в 14:56
    Gunslinger
    Gunslinger ответ Союзник противников (раскрыть)
    27 февраля в 12:33
    В адаптации к новому контракту предлагаю упростить до "одной свинси"! :)))
    Константин Белых
    Константин Белых
    27 февраля в 10:54
    Ой да что так Червя Промес то волнует? Сделку как раз провернули хорошую. 8.5 млн-4.5 млн за Кокошку. И того 4 млн за Промеса это не так уж и затратно и глупо. Промес в любом состоянии года 3 полезен будет а там посмотрим. Летом нужен креативщик типа Алекса или Фернандо.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ МапС (раскрыть)
    27 февраля в 10:13
    Праль-на! В нашем нынешнем спорте "очки,голы,секунды" не в моде!Главное придумать флаг,герб и гимн сборища,выступающего под категорией "Безродные".
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    27 февраля в 10:10
    Вижу-вышли из сарая,-
    там картошечка гнилая;
    чтобы не было облома,
    забирайте Агронома!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
    27 февраля в 10:08
    В ПРОМЕСжуточных единицах-"1 квинся".
    Союзник противников
    Союзник противников
    27 февраля в 10:07
    Так болельщики его назад истребовали,а Зарема поддержала-Симпатичный,грит,пацанчик,в пажи подойдёт!Остальное-под вопросом и требует проверки временем и боем.А карантин Федун легко обошёл,как его обходит мадам Овальная и их паства.Страна равных возможностей!!!
    cska1948
    cska1948 ответ МапС (раскрыть)
    27 февраля в 09:57
    Ну не в поросячьих же!
    МапС
    МапС ответ cska1948 (раскрыть)
    27 февраля в 09:55
    А у вас по-ходу в лошадиных силах.
    МапС
    МапС ответ cska1948 (раскрыть)
    27 февраля в 09:52
    В признании его болельщиками.
    ABir
    ABir
    27 февраля в 09:40
    Время покажет
    batog
    batog
    27 февраля в 09:25
    Толстый, как же все без тебя то происходит, а???
    cska1948
    cska1948 ответ МапС (раскрыть)
    27 февраля в 09:07
    А в чём ещё измеряется стоимость качества футболиста? Может в попугаях, а может в удавах?
    МапС
    МапС
    27 февраля в 07:26
    Не всё измеряется деньгами.
    112910415
    112910415
    27 февраля в 06:45
    роль пророка - не благодарная, мало у кого получается !
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    27 февраля в 06:33
    Антошка! Антошка!
    Пойдем копать картошку!
    За́кроешь червю
    рот картошкой.
    Ахахахаха.
    VAN ARM
    VAN ARM ответ mihaluch (раскрыть)
    27 февраля в 06:32
    И победит в ней)))
    VAN ARM
    VAN ARM
    27 февраля в 06:31
    Просто девочка захотела старую игрушку)))ностальгия)))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    27 февраля в 05:51
    Чего гадать, надо подождать и посмотреть.
    mihaluch
    mihaluch
    27 февраля в 05:32
    А вдруг в Спартаке попрёт и Спартак выйдет в Лигу Чемпионов.
    ermak6848
    ermak6848
    27 февраля в 05:09
    Тебя не спросили - вот поэтому ты и бывший президент «Спартака» А. Червиченко
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    27 февраля в 04:55
    Пройдоха говорит о деньгах
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    27 февраля в 04:54, ред.
    Ну, если Промес притащит Спартак ко 2-3 третьему месту РПЛ то почему бы ему за это не платить большие деньги?
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    27 февраля в 04:46
    «Спартаку» нужен хозяин
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