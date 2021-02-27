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Минаев: «До перерыва многое получалось»

27 февраля 2021, 10:15
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 3Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Форвард «Тамбова» Роман Минаев поделился впечатлениями после поражения от «Ротора» в матче 20-го тура РПЛ.

Провели два разных тайма. До перерыва многое получалось, было движение, моменты, в том числе у меня. Считаю, логично, что забили гол и повели в счете. Во втором тайме все было уже не так хорошо. Сразу пропустили и позволили сопернику вернуться в игру.

Мы тренируемся, работаем. Выглядели уже гораздо лучше, чем против «Локомотива» в Кубке. Остается еще 10 матчей, каждая игра — это шанс. Из этого и нужно исходить.

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