Минаев: «До перерыва многое получалось»

Форвард «Тамбова» поделился впечатлениями после поражения от «Ротора» в матче 20-го тура РПЛ .

Провели два разных тайма. До перерыва многое получалось, было движение, моменты, в том числе у меня. Считаю, логично, что забили гол и повели в счете. Во втором тайме все было уже не так хорошо. Сразу пропустили и позволили сопернику вернуться в игру.

Мы тренируемся, работаем. Выглядели уже гораздо лучше, чем против «Локомотива» в Кубке. Остается еще 10 матчей, каждая игра — это шанс. Из этого и нужно исходить.