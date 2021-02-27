Кассано: «Подписание „Ювентусом“ Роналду — это провал»

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано раскритиковал игру нападающего Криштиану Роналду в «Ювентусе».
У Роналду еще год контракта с «Юве». Туринцы подписали его, чтобы выиграть Лигу чемпионов, но у них были худшие результаты с тех пор, как он приехал. «Ювентус» и без него выигрывал бы титулы в Италии. Подписание Роналду — это провал.
Единственное, что имеет значение для «Ювентуса», это победа в ЛЧ.
Роналду не имеет ничего общего с идеями Пирло. Криро продолжит забивать в любом случае, потому что он может это делать даже сидя.
Недавно Кассано жёстко раскритиковал форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу.
Да если бы не Роналду, сейчас за "Ювентусом" с его Днотанкурами и Бревнодосками следило бы вдвое меньше человек по всему миру.
Даже в ЛЧ смотрят сейчас за ним только с целью узнать, сможет ли CR7 протащить их в следующий тур, потому что все и так понимают, что в целом ему нечего ловить ни в чемпионате, ни там.
Да если бы не Роналду, сейчас за "Ювентусом" с его Днотанкурами и Бревнодосками следило бы вдвое меньше человек по всему миру.
Даже в ЛЧ смотрят сейчас за ним только с целью узнать, сможет ли CR7 протащить их в следующий тур, потому что все и так понимают, что в целом ему нечего ловить ни в чемпионате, ни там.
Провал - подписание "Ювентусом" Маурицио Сарри (2019 июнь-2020), Андреа Пирло(2020 июль-2021)...Вот после этого и начался провал в ЮВЕ. И если бы не К.Роналду, этот провал бы был ещё больше и "глубже"...
Не игрок, не К.Роналду отвечает за результат команды, а главный тренер команды!
Провал - подписание "Ювентусом" Маурицио Сарри (2019 июнь-2020), Андреа Пирло(2020 июль-2021)...Вот после этого и начался провал в ЮВЕ. И если бы не К.Роналду, этот провал бы был ещё больше и "глубже"...
Не игрок, не К.Роналду отвечает за результат команды, а главный тренер команды!