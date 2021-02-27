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Кассано: «Подписание „Ювентусом“ Роналду — это провал»

27 февраля 2021, 14:25

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано раскритиковал игру нападающего Криштиану Роналду в «Ювентусе».

У Роналду еще год контракта с «Юве». Туринцы подписали его, чтобы выиграть Лигу чемпионов, но у них были худшие результаты с тех пор, как он приехал. «Ювентус» и без него выигрывал бы титулы в Италии. Подписание Роналду — это провал.

Единственное, что имеет значение для «Ювентуса», это победа в ЛЧ.

Роналду не имеет ничего общего с идеями Пирло. Криро продолжит забивать в любом случае, потому что он может это делать даже сидя.

Недавно Кассано жёстко раскритиковал форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу.

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Все комментарии
Rare Fish
Rare Fish ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
27 февраля в 22:28
Паратичи Аллегри убрал..А Недвед хотел его оставить..но Аньели послушал Паратичи и одно время хотел его потом уволить и по ебл дать ещё.. Недвед понимает мягко говоря больше чем паратичи
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
27 февраля в 18:39
Совсем плох диванный эксперт Антонио! Совсем плох! Но с другой стороны его можно понять , чем больший бред несёшь, тем больше шансов что обратят внимание!
League1
League1
27 февраля в 17:23
Так в чём виноват Роналду? Я не понял. Ставят тренрами каких-то непонятных Сар барабу, у которых корова му. Пирло только сегодня стал тренером. Виноват явно не Роалду.
ballak144
ballak144 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
27 февраля в 17:22
ну вряд ли)
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
27 февраля в 17:17, ред.
Зря они Аллегри убрали. Да и трансферная политика странная, нету нормального опорника, а хотят Погба. Да и к защите есть вопросы. А Роналду свое дело делает, только команда стала слабее чем 2-3 года назад.
RamonCSKA
RamonCSKA
27 февраля в 17:03
Нападающий забивает голы, а им и этого мало, видимо в одиночку должен выходить на поле и рвать всех
Ironigor
Ironigor
27 февраля в 16:36
Рон это пушка в армии Юве !!! А то что нет достойного тренера в клубе, это вопрос к руководству !!!
112910415
112910415
27 февраля в 16:12
скорее, проблема с тренером
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera ответ Q-J-G (раскрыть)
27 февраля в 15:28
    Per4ick
    Per4ick
    27 февраля в 15:20
    ну кассано это же тот человек который закрывает глаза на любые провалы одного игрока на букву М, ведь божество критиковать нельзя, а тут он как любой персональный хейтер говорит что вина в одном человеке, он же не выиграл ЛЧ значит провал. так он и в Реале не сразу выигрывал ЛЧ. Лига Чемпионов эта такой турнир что часто решают мелочи
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    27 февраля в 15:04
    Хотел сам написать, Q-J-G написал за меня)
    Q-J-G
    Q-J-G
    27 февраля в 15:01
    К.Роналду пришёл в ЮВЕ в июле в 2018г., когда главным тренером был. М.Аллегри.

    Провал - подписание "Ювентусом" Маурицио Сарри (2019 июнь-2020), Андреа Пирло(2020 июль-2021)...Вот после этого и начался провал в ЮВЕ. И если бы не К.Роналду, этот провал бы был ещё больше и "глубже"...

    Не игрок, не К.Роналду отвечает за результат команды, а главный тренер команды!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    27 февраля в 15:00
    Согласен с Кассано, Ювентус остановился в развитии
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    27 февраля в 14:59
    Тот случай, когда после подписания за 2 года в плей-офф ЛЧ Роналду забил 7 мячей из 7 "Ювентуса", но пожиратель шоколадного крема говорит, что это провал.

    Да если бы не Роналду, сейчас за "Ювентусом" с его Днотанкурами и Бревнодосками следило бы вдвое меньше человек по всему миру.

    Даже в ЛЧ смотрят сейчас за ним только с целью узнать, сможет ли CR7 протащить их в следующий тур, потому что все и так понимают, что в целом ему нечего ловить ни в чемпионате, ни там.
    ilyafrom
    ilyafrom
    27 февраля в 14:57
    Только факты:
    До прихода Роналду, Ювентус дважды играл в финале ЛЧ, выигрывал Серию А и Кубок Италии.
    После прихода Роналду: 1-й год - победа в Серии А (+11 очков от второго места) и увольнение Аллегри, 2-й год (+1 очко от второго места) - победа в Серии А и увольнение Сарри, 3-й год - команда на третьем месте
    Alex12357
    Alex12357
    27 февраля в 14:52
    Кассано -прав ,да ещё как прав!!!
    Альфамен
    Альфамен
    27 февраля в 14:44
      dzvinka
      dzvinka
      27 февраля в 14:33, ред.
        STVA 1
        STVA 1
        27 февраля в 14:26
        А ведь он прав!
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