Кассано: «Подписание „Ювентусом“ Роналду — это провал»

Бывший итальянский футболист раскритиковал игру нападающего в «Ювентусе».

У Роналду еще год контракта с «Юве». Туринцы подписали его, чтобы выиграть Лигу чемпионов, но у них были худшие результаты с тех пор, как он приехал. «Ювентус» и без него выигрывал бы титулы в Италии. Подписание Роналду — это провал.

Единственное, что имеет значение для «Ювентуса», это победа в ЛЧ .

Роналду не имеет ничего общего с идеями Пирло. Криро продолжит забивать в любом случае, потому что он может это делать даже сидя.