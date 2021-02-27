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Ерохин: «Cборная России имеет хорошие шансы на Евро»

27 февраля 2021, 11:48

Полузащитник сборной России Александр Ерохин считает, что национальная команда имеет хорошие шансы успешно выступить на чемпионате Европы.

В первую очередь хочу сказать, что приложу все усилия, чтобы в весенней части показывать ту игру, которая позволит быть в составе сборной России на Евро. А что касается шансов команды, то, думаю, они хорошие, все ждут турнир, максимально настроены. Мы готовились к прошлому году, но опять же — пандемия. Все с нетерпением ждут турнир и, конечно, как минимум выхода из группы, а в плей-офф хотелось бы ставить только максимальные цели.

Думаю, что перед Евро у тренерского штаба будет время на подготовку. Команда должна быть готова как физически, так и психологически.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
27 февраля в 15:37
Ерохина понять можно. По другому, более реально и совсем неоптимистично, он сказать бы и не смог, иначе, дорога в сборную при Черчесове, ему была бы заказана. Но на сегодняшний день перспективы сборной на Евро выглядят весьма туманно и призрачно. Кажется, что и 3-е место в группе в борьбе с вязкими и неуступчивыми финнами будет занять весьма проблематично. Уж о Дании, крепком середняке, и говорить не приходиться. Нам такие команды уже не по зубам. Это один уровень со Швецией и Сербией, в играх против которых мы не так давно расписались в своей полной несостоятельности. Бельгия - это вообще космос для нас и не обсуждается. Конечно, возможно, что-то и поменяется в сборной до Евро в сторону улучшения, но даже при этом перспективы выхода из группы видятся весьма низкими. Нашей сборной, безусловно, хочется пожелать удачи на Евро, но факты и реалии говорят скорее о неудовлетворительном для нас исходе (невыходе из группы) этой престижной еврокампании, что, конечно, будет считаться провалом для сборной России.
Союзник противников
Союзник противников
27 февраля в 14:39
Забыл написать главное:МИНИМАЛЬНЫЕ.
Остапчук 67
Остапчук 67
27 февраля в 13:15
С чего бы это?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
27 февраля в 13:11
Реальных шансов нет. Бельгия и Дания выходят из группы, а мы с финами за 4 место бьемся
ДСА
ДСА
27 февраля в 12:49
Как-то не очень верится.
ЮЗИК
ЮЗИК
27 февраля в 12:41
Балаболить конечно можно, сразу видно с Черчесом пообщался
Leha-ha50
Leha-ha50
27 февраля в 12:33
Какая тебе сборная, хорошо если по окончании сезона в Сочи позовут.
sv_1969
sv_1969
27 февраля в 12:15
Александр Ерохин — о Лиге чемпионов: «Наша первая цель — выход из группы»
Что-то напоминает)))
beefs
beefs
27 февраля в 12:06
каждый раз одно и тоже, хоть что-нибудь новенького придумал, а то уже очень скучно, особенно учитывая результаты...
drug01
drug01
27 февраля в 12:06
Нужны дела А не слова
Q-J-G
Q-J-G
27 февраля в 12:05, ред.
Это "из той оперы", что мы слушали после жеребьёвки и перед началом игр команд РПЛ в еврокубках...

Если судить об "успехах" команд РПЛ в еврокубках, а это команды, в которых играют игроки сборной, и о том, что Д. Черышев постоянно травмирован, что А.Миранчук имеет минимум игровой практики, что за сборную играет до сих пор Юрий Валентинович (37 лет) то лучше промолчать о хороших шансах сборной России на Евро...
mihaluch
mihaluch
27 февраля в 12:04
Семена брошенные Мутко и Фурсенко дают гнилые всходы.
1bear
1bear
27 февраля в 11:52
Что-то не верю я в оптимизм Ерохина...российский футбол продолжает деградировать
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