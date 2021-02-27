Ерохин: «Cборная России имеет хорошие шансы на Евро»

Полузащитник сборной России считает, что национальная команда имеет хорошие шансы успешно выступить на чемпионате Европы.

В первую очередь хочу сказать, что приложу все усилия, чтобы в весенней части показывать ту игру, которая позволит быть в составе сборной России на Евро. А что касается шансов команды, то, думаю, они хорошие, все ждут турнир, максимально настроены. Мы готовились к прошлому году, но опять же — пандемия. Все с нетерпением ждут турнир и, конечно, как минимум выхода из группы, а в плей-офф хотелось бы ставить только максимальные цели.

Думаю, что перед Евро у тренерского штаба будет время на подготовку. Команда должна быть готова как физически, так и психологически.