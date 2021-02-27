ГлавнаяНовости

Ефремов: «С президентом „Урала“ Григорием Ивановым знакомы с 1994 года»

27 февраля 2021, 12:45

Бывший президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал о том, как он трудоустроился на должность вице-президента «Урала».

У нас же откровенный разговор на передаче? Тогда я могу спокойно об этом говорить. На протяжении последних 10 лет — с ужасом говорю эту цифру — я был руководителем ФНЛ. Не мне судить, насколько успешным был этот проект под моим руководством. Я уверен, что за 10 лет многое поменялось, и сейчас ФНЛ — совсем другой продукт. Скрывать не буду, что последние полгода-год я думал об изменениях в жизни. Понятно, что это было не решение одного дня, но уже где-то в октябре сформировалось четкое понимание возможных перспектив. Все могло произойти чуть раньше, но я некстати заболел коронавирусом.

С президентом «Урала» Григорием Ивановым знакомы с 1994 года, я даже играл у него в команде. Все эти годы мы дружили и дружим. У меня никаких проблем в общении с ним нет — а он любит подискутировать. В итоге мы пришли к тому, к чему пришли.

Как несколько раз Григорий Викторович Иванов говорил, за мной весь спортивный блок, начиная от основной и молодежной команд до академии клуба. Что касается последней, то сейчас ведется активное строительство, и я надеюсь, что корпус будет сдан к сентябрю этого года. Работа по развитию академии «Урала» является одной из приоритетных задач с учетом современных трендов.

Все новости
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Сегодня, 21:54 Комментарии1
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии10
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии11
Черевченко: «Встреча была боевой, очки нужны как „Ротору“, так и „Химкам“»
Сегодня, 18:52 Комментарии1
Марадишвили: «ЦСКА не хватает Дзагоева, но скоро он к нам подключится»
Сегодня, 18:20 Комментарии16
«Посмотрел шикарный футбол». Чепчугов посетил матч ЦСКА — «Ахмат»
Сегодня, 17:37 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
27 февраля в 13:13
прочитав название темы подумал наш сиделец Ефремов интервью дает перед матчем :(
mihaluch
mihaluch
27 февраля в 13:05
Был президентом РПЛ стал помошником тренера.
112910415
112910415
27 февраля в 12:58
и это нормальная, реальная работа
ДАША Д
ДАША Д
27 февраля в 12:47
Главное что нашел куда уйти.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 февраля в 12:47
Очень рад за него...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100