Ефремов: «С президентом „Урала“ Григорием Ивановым знакомы с 1994 года»

Бывший президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал о том, как он трудоустроился на должность вице-президента «Урала».

У нас же откровенный разговор на передаче? Тогда я могу спокойно об этом говорить. На протяжении последних 10 лет — с ужасом говорю эту цифру — я был руководителем ФНЛ . Не мне судить, насколько успешным был этот проект под моим руководством. Я уверен, что за 10 лет многое поменялось, и сейчас ФНЛ — совсем другой продукт. Скрывать не буду, что последние полгода-год я думал об изменениях в жизни. Понятно, что это было не решение одного дня, но уже где-то в октябре сформировалось четкое понимание возможных перспектив. Все могло произойти чуть раньше, но я некстати заболел коронавирусом.

С президентом «Урала» Григорием Ивановым знакомы с 1994 года, я даже играл у него в команде. Все эти годы мы дружили и дружим. У меня никаких проблем в общении с ним нет — а он любит подискутировать. В итоге мы пришли к тому, к чему пришли.

Как несколько раз Григорий Викторович Иванов говорил, за мной весь спортивный блок, начиная от основной и молодежной команд до академии клуба. Что касается последней, то сейчас ведется активное строительство, и я надеюсь, что корпус будет сдан к сентябрю этого года. Работа по развитию академии «Урала» является одной из приоритетных задач с учетом современных трендов.