Ерохин: «Сконцентрированы на том, чтобы снова стать чемпионами»

Полузащитник «Зенита» рассказал о первом сборе петербургской команды без нападающего . Напомним, Дзюба отсутствовал из-за положительного теста на COVID-19.

Было потише (улыбается). Но атмосфера в принципе такая, что все настроены на работу, на результат. Сконцентрированы на том, чтобы снова стать чемпионами.

Не хватало ли Дзюбы? Он и Андрей Лунев, который тоже сбор пропускал, — неотъемлемая часть команды. Общения, шуток с ними, конечно, не хватало. Во всяком случае непривычно было без них. Но потом Азмун приехал, который чуть задержался. Первые два дня очень веселым был. Потом немного пробежался, стало тише (улыбается). Количество шуток от нагрузок на поле тоже зависит.