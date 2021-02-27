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Ерохин: «Сконцентрированы на том, чтобы снова стать чемпионами»

27 февраля 2021, 11:37

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о первом сборе петербургской команды без нападающего Артема Дзюбы. Напомним, Дзюба отсутствовал из-за положительного теста на COVID-19.

Было потише (улыбается). Но атмосфера в принципе такая, что все настроены на работу, на результат. Сконцентрированы на том, чтобы снова стать чемпионами.

Не хватало ли Дзюбы? Он и Андрей Лунев, который тоже сбор пропускал, — неотъемлемая часть команды. Общения, шуток с ними, конечно, не хватало. Во всяком случае непривычно было без них. Но потом Азмун приехал, который чуть задержался. Первые два дня очень веселым был. Потом немного пробежался, стало тише (улыбается). Количество шуток от нагрузок на поле тоже зависит.

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Все комментарии
112910415
112910415
27 февраля в 12:42
вот умеют они концентрироваться !
то здесь, то там ...
oFANATo
oFANATo
27 февраля в 11:53
Ну да, ну да....в кубке концентрация уже подвела.
КЭТиК
КЭТиК
27 февраля в 11:44
Ради чемпионства слили кубок.
Q-J-G
Q-J-G
27 февраля в 11:39
Посмотрим, кто в итоге будет чемпионами!
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