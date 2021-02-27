Кузнецов: «Незаменимость Акинфеева? Это все напускное»

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал предстоящий матч 20-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Акинфеев — это ключевая фигура в схеме ЦСКА . Он опытный, ветеран, надежный вратарь. А когда сзади эта частичка выпадает, естественно, будут играть с боязнью. Что касается Дивеева, то он набрал хорошую форму, играет надежно. Но если вспомнить, ЦСКА и без него много сыграл, когда Игорь был травмирован. Хорошо, что Помазун получал игровую практику, знает внутреннюю кухню ЦСКА , своих партнёров. Незаменимость Акинфеева? Это все напускное, бывает так, что одного игрока нет, а остальные мобилизуются и более ответственно играют.