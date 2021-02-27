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Кузнецов: «Незаменимость Акинфеева? Это все напускное»

27 февраля 2021, 13:07
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал предстоящий матч 20-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Акинфеев — это ключевая фигура в схеме ЦСКА. Он опытный, ветеран, надежный вратарь. А когда сзади эта частичка выпадает, естественно, будут играть с боязнью. Что касается Дивеева, то он набрал хорошую форму, играет надежно. Но если вспомнить, ЦСКА и без него много сыграл, когда Игорь был травмирован. Хорошо, что Помазун получал игровую практику, знает внутреннюю кухню ЦСКА, своих партнёров. Незаменимость Акинфеева? Это все напускное, бывает так, что одного игрока нет, а остальные мобилизуются и более ответственно играют.

И ЦСКА и «Локомотив» борются за самые высокие места, думаю, тренеры хорошо подготовятся друг к другу. Естественно, болею за ЦСКА, уже пожелал ребятам удачи.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Василий 50 (раскрыть)
27 февраля в 14:16
Пока в ЦСКА никто ничего другого не доказал,даже во время его отсутствия из-за травм.И когда придёт его время уйти,будет такой,какого успели подготовить.
mihaluch
mihaluch
27 февраля в 14:06
Лучше иногда он был бы заменимым.
Leha-ha50
Leha-ha50
27 февраля в 13:19
Матч важен для обеих команд . Игра по сути за шесть очков . Поражение любого из клубов сильно ослабит их позиции. Так , что ждем увлекательного матча. Хотелось бы , чтобы обошлось без травм. Всех с началом весенней части чемпионата.
Всем здоровья.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Василий 50 (раскрыть)
27 февраля в 13:18
Да!!
Незаменимые не только убивают росфутбол, но и тех, кто делает его таким.
STVA 1
STVA 1
27 февраля в 13:15
Пора привыкать без Игоря играть. Он не вечен.
Василий 50
Василий 50
27 февраля в 13:08
А он что, незаменимй
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