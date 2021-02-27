Кузнецов: «Незаменимость Акинфеева? Это все напускное»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал предстоящий матч 20-го тура РПЛ с «Локомотивом».
Акинфеев — это ключевая фигура в схеме ЦСКА. Он опытный, ветеран, надежный вратарь. А когда сзади эта частичка выпадает, естественно, будут играть с боязнью. Что касается Дивеева, то он набрал хорошую форму, играет надежно. Но если вспомнить, ЦСКА и без него много сыграл, когда Игорь был травмирован. Хорошо, что Помазун получал игровую практику, знает внутреннюю кухню ЦСКА, своих партнёров. Незаменимость Акинфеева? Это все напускное, бывает так, что одного игрока нет, а остальные мобилизуются и более ответственно играют.
И ЦСКА и «Локомотив» борются за самые высокие места, думаю, тренеры хорошо подготовятся друг к другу. Естественно, болею за ЦСКА, уже пожелал ребятам удачи.
Всем здоровья.
Всем здоровья.