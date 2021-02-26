Ляказетт может перейти в «Монако»

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26 февраля 2021, 22:42

Нападающий может покинуть «Арсенал».

Контракт футболиста с лондонским клубом истекает следующим летом, а форвард, потеряв место в стартовом составе, раздумывает об уходе из команды.

Как сообщает источник со ссылкой на Mirror, этой ситуацией собирается воспользоваться «Монако». «Монегаски» намеренны попробовать приобрести игрока в летнее трансферное окно.

Напомним, что ещё одним претендентом на Ляказетта является «Реал».