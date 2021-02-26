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Ляказетт может перейти в «Монако»

26 февраля 2021, 22:42

Нападающий Александр Ляказетт может покинуть «Арсенал».

Контракт футболиста с лондонским клубом истекает следующим летом, а форвард, потеряв место в стартовом составе, раздумывает об уходе из команды.

Как сообщает источник со ссылкой на Mirror, этой ситуацией собирается воспользоваться «Монако». «Монегаски» намеренны попробовать приобрести игрока в летнее трансферное окно.

Напомним, что ещё одним претендентом на Ляказетта является «Реал».

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galem72
galem72
27 февраля в 10:53
"...как сообщает источник со ссылкой на Mirror..."

Гол ссылается на Зеркало. Ааааа
Это как Сан ссылается на ДэйлиСтар.
Рукалицо
Рукалицо
27 февраля в 09:57
Французы только при Венгере в Арсенале феерили.
A.S.A
A.S.A
27 февраля в 06:39
У Сашки остался год по контракту, и если реально есть на него спрос, то нужно продавать сейчас, иначе следующим летом покинет клуб как свободный агент(у нас в Арсенале любять отпускать игроков в этой роли)
Ляка сейчас один из лидеров атаки, но Арсенал сейчас ужасен, так что Ляк может еще и выиграет от перехода в другой клуб...
drug01
drug01
26 февраля в 23:25
Там будет на много лучше
beefs
beefs
26 февраля в 22:57
это его личное дело...
shlifen
shlifen
26 февраля в 22:54
Если Арсенал раздумывал над его продажей - самое время продавать летом. Ляказетту летом уже 30 и дороже чем сейчас стоить он не будет. По трансфермаркту его сейчас оценивают в 35 лимонов, но Монако вероятно и 40 будет готов заплатить, тем более если по итогам сезона попадут в ЛЧ...
Самому же Арсеналу не мешало бы приобрести форварда помоложе, ну либо же дать шанс Мартинелли играть постоянно. Так и на зарплате сэкономят - и деньги на трансферы появятся... =)
1bear
1bear
26 февраля в 22:52
В Монако у него есть хорошие шансы закрепиться в основе
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