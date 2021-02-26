Ляказетт может перейти в «Монако»

Нападающий Александр Ляказетт может покинуть «Арсенал».
Контракт футболиста с лондонским клубом истекает следующим летом, а форвард, потеряв место в стартовом составе, раздумывает об уходе из команды.
Как сообщает источник со ссылкой на Mirror, этой ситуацией собирается воспользоваться «Монако». «Монегаски» намеренны попробовать приобрести игрока в летнее трансферное окно.
Напомним, что ещё одним претендентом на Ляказетта является «Реал».
Самому же Арсеналу не мешало бы приобрести форварда помоложе, ну либо же дать шанс Мартинелли играть постоянно. Так и на зарплате сэкономят - и деньги на трансферы появятся... =)
Самому же Арсеналу не мешало бы приобрести форварда помоложе, ну либо же дать шанс Мартинелли играть постоянно. Так и на зарплате сэкономят - и деньги на трансферы появятся... =)