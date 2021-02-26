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Гюндоган рассказал, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

26 февраля 2021, 23:44

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал, что к нему проявлял интерес «Манчестер Юнайтед», когда он выступал за дортмундскую «Боруссию».

Интерес «Манчестер Юнайтед»? Это отчасти правда. Были переговоры. Думаю, это было как минимум за два-три года до того, как я перешел в «Манчестер Сити», когда я играл за «Боруссию» Дортмунд.

Один мой товарищ по команде [Синдзи Кагава] перешёл в «Манчестер Юнайтед», и кто-то сказал мне, что они просматривали несколько матчей с его участием, а только после оформили трансфер.

Затем я привлек их внимание, но на самом деле речь не шла о серьезных переговорах, потому что «Боруссия» Дортмунд довольно рано дала понять, что не желает продавать меня.

У меня также оставалось несколько лет по моему контракту с «Боруссией», так что в тот момент не было смысла ни с кем разговаривать. Поэтому да, в конце концов, этого не произошло.

Ранее Гюндоган заявил, что готов закончить карьеру в «Манчестер Сити».

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Сантус
Сантус
27 февраля в 00:04
    Gahi
    Gahi
    26 февраля в 23:59
    В любом случае суждено было играть в городе  Манчестере. Удачи
    beefs
    beefs
    26 февраля в 23:46
    ну что же приятно вспомнить, да и только...
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