Моуриньо: «Давление как кислород. Проблема, когда его нет»

Главный тренер «Тоттенхэма» порассуждал о том, чувствует ли он давление из-за последних результатов команды.

Проблема бывает, когда давления нет. Оно как кислород, это наша жизнь. Сомневаюсь, что в мире есть хоть один тренер без задач, который не испытывает какого-либо давления.