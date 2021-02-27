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Моуриньо: «Давление как кислород. Проблема, когда его нет»

27 февраля 2021, 23:27

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо порассуждал о том, чувствует ли он давление из-за последних результатов команды.

Проблема бывает, когда давления нет. Оно как кислород, это наша жизнь. Сомневаюсь, что в мире есть хоть один тренер без задач, который не испытывает какого-либо давления.

Ты просто привыкаешь к этому, к тому, как работают СМИ. Нужно просто адаптироваться.

«Тоттенхэм» проиграл 5 из 6 последних матчей АПЛ. Недавно появлялась информация, согласно которой игроки «Тоттенхэма» недовольны методами Моуриньо.

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Все комментарии
Pervomaez
Pervomaez
28 февраля в 07:38
А кому ему что-то доказывать это бизнес чем круче контракт тем лучше а вообще Жозик красава нагинает хитро зделанных, тренера надо тоже уважать а-то чуть что тренер виноват а то что дерево в пустые ворота попасть не может или двигается как телега это нормально у него же контракт с шестью нулями он звезда недотрога
Leha-ha50
Leha-ha50
28 февраля в 07:17
Любит Жозик поумничать.
mihaluch
mihaluch
28 февраля в 04:42
Методы Моуриньо устарели безвозвратно.
Сантус
Сантус
28 февраля в 00:12
В чем в последнее время не упрекнёшь Моура,так это в том, что бы находить высокопарные объяснения своим неудачам...)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 февраля в 23:36
Чтото не ладится у Жозе!
R0100V
R0100V
27 февраля в 23:33
Главное чтобы днище не вырвало от давления
Q-J-G
Q-J-G
27 февраля в 23:29
Любит Жозе такие комментарии)
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