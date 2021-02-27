Моуриньо: «Давление как кислород. Проблема, когда его нет»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо порассуждал о том, чувствует ли он давление из-за последних результатов команды.
Проблема бывает, когда давления нет. Оно как кислород, это наша жизнь. Сомневаюсь, что в мире есть хоть один тренер без задач, который не испытывает какого-либо давления.
Ты просто привыкаешь к этому, к тому, как работают СМИ. Нужно просто адаптироваться.
«Тоттенхэм» проиграл 5 из 6 последних матчей АПЛ. Недавно появлялась информация, согласно которой игроки «Тоттенхэма» недовольны методами Моуриньо.