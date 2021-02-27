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Гнабри: «Нельзя утверждать, что у „Кёльна“ не было шансов»

27 февраля 2021, 23:43
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 1Логотип футбольный клуб КёльнКёльнМатч завершен

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри поделился мыслями после победы в матче Бундеслиги против «Кёльна» (5:1).

Когда Томас [Мюллер] и я выходили на замену, ситуация для нас была довольно щекотливая. Мы играли недостаточно чисто и недостаточно доминировали. Мы постарались освежить нашу игру и сразу сделать счет 3:1. Тогда нам стало бы проще. В будущем мы должны постараться избежать подобные нестабильные эпизоды в нашей игре. В то же время нельзя утверждать, что у соперника не было шансов. Но мы должны избегать фазы нестабильности, и тогда мы снова будем сильнее.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 февраля в 07:27
Утверждаю,что шансов небыло!
Leha-ha50
Leha-ha50
28 февраля в 04:36
Бывает и Бавария оступается, но это случается редко. Кельну явно не повезло, Бавария вышла очень мотивированная .
1bear
1bear
28 февраля в 04:23
...такая тема:" вы забьёте сколько сможете,а мы-сколько захотим"
...какие тут шансы!?
Q-J-G
Q-J-G
28 февраля в 00:03
Вот и ответ на вопрос, почему у "Баварии" с "Арминией", "Айнтрахтом" были неудовлетворительные результаты в этих матчах, ничья в домашнем матче, поражение на выезде. Отсутствие в составе лучших игроков команды из-за болезни... Как только в матче с "Кёльном" вышли на замену на 64 мин матча, Гнабри, Мюллер, при результате матча 2:1 в пользу "Баварии", так за 26 мин в ворота "Кёльна" забили ещё три мяча, что в итоге и привело к разгромному конечному результату матча, кстати, два из трёх - забил Гнабри.

К матчам Лиги чемпионов "Бавария" в боевом составе, не без травм, но лучшие в основном составе.
mihaluch
mihaluch
27 февраля в 23:55
Когда футболисты так думают значит цель близка.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 февраля в 23:45
бЫЛ ШАНС, НО ПРИЗРАЧНЫЙ...
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