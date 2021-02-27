Гнабри: «Нельзя утверждать, что у „Кёльна“ не было шансов»

Полузащитник «Баварии» поделился мыслями после победы в матче Бундеслиги против «Кёльна» (5:1).

Когда Томас [Мюллер] и я выходили на замену, ситуация для нас была довольно щекотливая. Мы играли недостаточно чисто и недостаточно доминировали. Мы постарались освежить нашу игру и сразу сделать счет 3:1. Тогда нам стало бы проще. В будущем мы должны постараться избежать подобные нестабильные эпизоды в нашей игре. В то же время нельзя утверждать, что у соперника не было шансов. Но мы должны избегать фазы нестабильности, и тогда мы снова будем сильнее.