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Клубы РПЛ обсуждают изменения в формате лимита на легионеров

01 марта 2021, 13:25

Инициативная группа клубов РПЛ обсуждает изменение в формате лимита на легионеров.

Как сообщается, клубы рассматривают вариант, при котором квота на легионеров на поле будет увеличена, а ограничений в заявке не будет. Команды обсуждают два формата — 10 или 12 иностранцев без ограничений их появления на поле и ограничение в виде прошлого лимита (формат «6+5»).

В РФС считают, что необходимо больше времени, чтобы проанализировать нынешний формат лимита («8+17»). Аргументом является тот факт, что клубы сами приняли такой формат.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Cтанислав (раскрыть)
02 марта в 00:12
А просто никто у маленьких клубов никого скупать не будет. Нужды в этом не будет. У богатых клубов найдутся деньги для покупки 10 топовых легов. Вот и все
Cтанислав
Cтанислав ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 марта в 23:52
не совсем понял твой вопрос
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Cтанислав (раскрыть)
01 марта в 22:48
А скажи как зачем кто то " у маленьких клубов будет скупать хороших российских игроков"? У госклубов достаточно бюджетных денег, чтобы покупать легов калибра Малкома, Ловрна, Бариоса, Азмуна, Влашича, Жиго, Вандерсона, Кабелла, Берга, Чорлуки и т.д., а не "хороших российских игроков". Их надо до ума доводить, а за хорошие деньги можно готового лега купить топ-уровня. И будет в РПЛ топ-6 и 10 команд с "хорошими молодыми российскими игроками". Зачем это надо?:
Cтанислав
Cтанислав
01 марта в 20:53
ну когда же уже поймут надо ПОЛНОСТЬЮ отменить лимит и зарплаты упадут и паспортистов играть заставит. не говоря уже о том что перестанут у маленьких клубов хороших российских игроков скупать и наконец то поднимется общий уровень чемпионата.
Константин Белых
Константин Белых ответ Хиромант (раскрыть)
01 марта в 20:28
Вот когда Газпром откажется от Зенита и от космических зарплат лохам типа Малкома- запоешь по-другому.. А сейчас ваше время...
Dima salev
Dima salev
01 марта в 20:05, ред.
Правильно наши игроки будут получать деньги за футбол а не за Российский паспорт
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Честный Зритель (раскрыть)
01 марта в 19:59
В Европе не осталось ни одной страны с госфинансированием футбола. Последняя была Албания. Лет 10-12 назад ушла от этого.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
01 марта в 19:57
А госфинансирование и не могло помочь. Он угробило футбол, зато помогло чиновника и функционерам хорошо наварить.
Честный Зритель
Честный Зритель ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 марта в 19:32
с гос финансирование абсолютно согласен его не должно быть(разве только детско юнешеский футбол и все)...в европе и близко не знают что такое гос финансирование они в шоке от этого))
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 марта в 19:31
Динамо Киев 99-самая сильная команда на постсоветском пространстве в истории.Как Шева сказал в 98-99 гг - мы ментально были готовы и знали что мы сильнее и МЮ и Реала и Барсы.И это был не понт это была правда.Фергюсон очень опасался финала с ДК. А Наши клубы с 90-х упали очень глубоко и никакое госфинансирование не поможет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
01 марта в 19:25
А потому что никто им из бюджета не платит. Они землю роют и зарабатывают. Ахметов зря платить не будет. А из бюджета не жалко, там же не свои деньги. Если все клубы будут частные , то все начнут землю рыть, чтобы заработать. Меня удивляет еще то, что при отсутствии лимита в Динамо Киев почти нет легов, молодые хохлы рвут и мечут - вот результат реальной конкуренции на футбольном поле и не состязания денежных госмешков как у нас.
Naherger
Naherger
01 марта в 19:18
Так 8+17 выбрали не потому, что он подходит, а потому, что он лучше, чем был.
Хиромант
Хиромант
01 марта в 19:14
Как говорил Александр Кержаков - Бил, бью, и буду бить!

Так и я: Говорил, говорю, и буду говорить: лимит - это зло!

Любой лимит подразумевает собой ограничения, т.е. нарушения свобод граждан! Господа демократы-правоведы, куда же вы смотрите?

Любые высказывания про черно-белых спортсменов вы тут же берёте на карандаш и раздуваете тему до самого ВВП. А когда взять в нашу РПЛ футболистов-"работяг" из других чемп-ов, тут вы даёте задний ход! Наша Раша!

Пусть лучше играют наши "буратины" (да какие там "буратины" - пока ещё поленья!!! Но чтобы их обтесать нужен Папа Карло! А у на их только три на всю Россию: Бердыев, Слуцкий и Карпин.)

А как же работягам-азиатам-южноамериканцам- африканцам- китайцам- и т.д.? Почему они не имеют права играть в нашей супердемократичной рпл???

Не хотят чиновники менять лимит (бабло уходит из под ног) - давайте раздавать российский паспорта классным "легам"! И пусть чиновники от футбола своей слюной захлебнутся...
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 марта в 19:10
Так я и говорю вся беда в контрактах. Ну кто бы в Европе заплатил бы Кокошке 3 млн? Да бред же. Смотришь на Шахту и завидуешь белой завистью как можно в таких условиях создать машину. И продают игроков за 40-50 млн.
Лом Логан
Лом Логан
01 марта в 18:28
Тут половина псевдопатриотов, ну такую пишут ахинею. Спорт это прежде всего конкуренция. Наши бревна не собираются расти и у них нет желания, получая огромные зарплаты. Это бревно знает что из-за лимита его выпустят играть, без разницы хорошо он играет или плохо. Показатель хорошей игры это когда иностранные клубы покупают наших игроков. Сколько русских играет за границей? Сами ответите или помочь. По мне я лучше буду смотреть как играют афроамериканцы за русские команды, чем на убогие русские бревна.
Tommy Lee 2
Tommy Lee 2
01 марта в 18:26
Да что хоть с этим лимитом носятся, ввели бы уже потолок зарплат в 100 000 евро для российских футболистов, пускай они сами решают где выгодней играть, в России или ехать за границу и пытаться там попасть в состав, выиграв конкуренцию.
cska1948
cska1948
01 марта в 18:24
Инициативная группа клубов РПЛ обсуждает изменение в формате лимита на легионеров.
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Лучше бы эта инициативная группа озаботилась повышением качества подготовки юных футболистов, а не искала лёгких путей к успеху!
Indian
Indian
01 марта в 17:53
Отмените лимит, но чтобы леги только сборники были
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
01 марта в 17:52
Лично мне успех в ЛЧ силами легов НЕ НУЖЕН. Это фактически успех купленный. Давай возьмем Украину. Там нет госфинансирования футбола, все клубы частные. Многие обанкротились . осталось всего 14. Лимита никакого нет. В Шахтере 14 бразильцев, а в Киеве почти все хохлы. Результат? В ЕК Украина на голову сильнее всех наших госклубов вместе ( Зенит, Динамо, Локо, ЦСКА). Они продолжают играть в 1/4. Сборная Украины и в рейтинге и по факту на порядок выше нас. Причина? Госфинансирование.. Рынок заставляет пахать , а из бюджета , как у нас футболисты всегда получат, что леги, что наши. Так, что надо не следствие устранять( лимит), а причину - госфинансирование. Будет поначалу болезненно, а потом все нормализуется. И Зенит, и Локо, и Динамо , и Ростов . и Рубин станут реально частными постепенно. ЦСКА сейчас наполовину частный, а будет полностью, куда деваться?
Leha-ha50
Leha-ha50
01 марта в 17:43
Лимит - дело важное, жаль что часто меняется. Никак не могут найти золотую середину.
Крикун
Крикун
01 марта в 17:36
Клубы сколько угодно могут заседать и что то там придумывать, но решения о количестве легионеров принимаются одним человеком, который сейчас занят стройкой. Никаких изменений не будет.
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 марта в 17:17
А что делать если из наших объективно только Соболев сильнее любого иностранца в атаке в центре? Если Сафонов в Краснодаре пару раз отбил мяч и он звезда и уже хочет больше бабла и Галицкий его быстро в дубль сослал. Главная проблема наших это не отсутствие мастерства а отношению к делу. Лет 25 назад рос игроки были конкурентноспособны в Европе-сейчас нет. И в ЛЧ с одними россиянами каши не сваришь.
makiv
makiv
01 марта в 17:16
10+15 самая оптимальная схема! Она давно обсуждалась, но приняли не подумав 8+17
CSKA2012
CSKA2012 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 марта в 17:10
Ну тех кого ты перечислил - не особо считаются топами в Европе, тот же Влашич если перейдёт в топ опять сядет на лавку.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
01 марта в 16:54
Съели? Я изначально говорил, что лимит только ухудшит наш футбол. Я перестал уже его смотреть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CSKA2012 (раскрыть)
01 марта в 16:53
Не уходи в сторону. Речь не о возрасте.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CSKA2012 (раскрыть)
01 марта в 16:52
Малком, Ловрен, Вендел, азмун, Влашич, чорлука, жиго, топы в сравнении с гогуа, конате, анхелем, рафалом и им подобным? Конечно. Леги отличаются и по цене и по качеству. Не знал?
CSKA2012
CSKA2012 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 марта в 16:42
В футболе более менее одинаковые условия, или ты думаешь топы наберут супер топовых легов, чуть выше уровня выпускника школы футбольной. Топы такие не пойдут к нам. )))
CSKA2012
CSKA2012 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 марта в 16:34
Бокс все таки силовой спорт, но и великих чемпионов тоже рвут молодые и перспективные )
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CSKA2012 (раскрыть)
01 марта в 16:32
Если выпустить легковеса против тяжа в боксе, или в USM, то мухач может что угодно порвать, толку не будет. Условия должны быть равными
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