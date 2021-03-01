Клубы РПЛ обсуждают изменения в формате лимита на легионеров

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01 марта 2021, 13:25

Инициативная группа клубов РПЛ обсуждает изменение в формате лимита на легионеров.

Как сообщается, клубы рассматривают вариант, при котором квота на легионеров на поле будет увеличена, а ограничений в заявке не будет. Команды обсуждают два формата — 10 или 12 иностранцев без ограничений их появления на поле и ограничение в виде прошлого лимита (формат «6+5»).