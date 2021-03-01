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Бупендза — о «Краснодаре»: «Мы не смогли договориться»

01 марта 2021, 23:22

Нападающий «Хатайспора» Аарон Бупендза прокомментировал слухи о том, что он мог перейти в «Краснодар».

Да, я вёл переговоры с «Краснодаром», но мы не смогли договориться. Нельзя говорить, что был именно срыв трансфера, поскольку мы никогда не были близки к соглашению.

Сейчас мне нужно хорошо завершить сезон с «Хатайспором». После этого я смогу оценить свое будущее.

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Рефери
Рефери ответ Leha-ha50 (раскрыть)
01 марта в 23:31
спасибо, поправили
Leha-ha50
Leha-ha50
01 марта в 23:29
Фамилия у парня очень красивая!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
01 марта в 23:28
срыр трансфера
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
срыв наверное???
Cat01
Cat01
01 марта в 23:26
Жаль что не решили
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