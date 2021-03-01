Бупендза — о «Краснодаре»: «Мы не смогли договориться»

Нападающий «Хатайспора» Аарон Бупендза прокомментировал слухи о том, что он мог перейти в «Краснодар».
Да, я вёл переговоры с «Краснодаром», но мы не смогли договориться. Нельзя говорить, что был именно срыв трансфера, поскольку мы никогда не были близки к соглашению.
Сейчас мне нужно хорошо завершить сезон с «Хатайспором». После этого я смогу оценить свое будущее.
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срыв наверное???
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срыв наверное???