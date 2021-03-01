Еременко может перейти в «Сочи»

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01 марта 2021, 10:12

Бывший полузащитник «Ростова» может перебраться с «Сочи».

Футболист расторг контракт с «Ростовом» по обоюдному согласию сторон, объявив о своём возвращении в Финляндию. По регламенту Еременко имеет право подписать соглашение с другим клубом в течение 30 дней после закрытия трансферного окна.

Как сообщается, интерес к полузащитнику проявляет «Сочи». Команда хочет усилить среднюю линию, а Еременко значится в списке трансферных целей.