Еременко может перейти в «Сочи»

Бывший полузащитник «Ростова» Роман Еременко может перебраться с «Сочи».
Футболист расторг контракт с «Ростовом» по обоюдному согласию сторон, объявив о своём возвращении в Финляндию. По регламенту Еременко имеет право подписать соглашение с другим клубом в течение 30 дней после закрытия трансферного окна.
Как сообщается, интерес к полузащитнику проявляет «Сочи». Команда хочет усилить среднюю линию, а Еременко значится в списке трансферных целей.
гламурная болонка, ещё тот "прямолинейный" лицемер...
гламурная болонка, ещё тот "прямолинейный" лицемер...