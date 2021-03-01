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Еременко может перейти в «Сочи»

01 марта 2021, 10:12

Бывший полузащитник «Ростова» Роман Еременко может перебраться с «Сочи».

Футболист расторг контракт с «Ростовом» по обоюдному согласию сторон, объявив о своём возвращении в Финляндию. По регламенту Еременко имеет право подписать соглашение с другим клубом в течение 30 дней после закрытия трансферного окна.

Как сообщается, интерес к полузащитнику проявляет «Сочи». Команда хочет усилить среднюю линию, а Еременко значится в списке трансферных целей.

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Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
01 марта в 18:52
Сочи и Ялта все дела.) Фин не зря ушёл из Пап.Ещё чуть подождём. Дым без огня не бывает. 🤫.)
Хиромант
Хиромант
01 марта в 18:13
Всегда уважал Еременко как мужика. Мужик сказал - мужик сделал. Но если он Ростову сказал, что у него семейные проблемы и он уезжает в Финляндию - его отпустили - а он через неделю объявится в Сочи? Не верю... Мужики так не поступают..., (Если они настоящие мужики, конечно,...)
Igo0rek
Igo0rek
01 марта в 15:39
Там квоты только для Газпрома.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Leha-ha50 (раскрыть)
01 марта в 14:27
Ну почему же, у него 3-е детей, может быть жена захотела больше денег...
sten312
sten312
01 марта в 14:11
Ничего нового.Рома в этом весь.
Верг
Верг
01 марта в 12:56
Dima salev
Dima salev
01 марта в 12:45
Похожая история Иброгимовича в Италии
andromend
andromend ответ Аксинья (раскрыть)
01 марта в 12:43
Чтобы Ротенберг "влетел",надо чтобы Земля перевернулась.
Aris
Aris
01 марта в 12:18
Халявщик! За это и на бабки можно залететь!
memphis
memphis
01 марта в 12:16
В финский Сочи?
Ислам0926
Ислам0926
01 марта в 12:03
Не тянет он уже,объём работы не тот и медлительный стал я еще в прошлом году говрил что вместе с Поповым надо было отдать
Ironigor
Ironigor
01 марта в 11:59
Я думаю это просто одна из постоянных утиных историй !!!
berda2003
berda2003
01 марта в 11:51
когда пистолет приставляют к башке - конечно, по обоюдному согласию...
гламурная болонка, ещё тот "прямолинейный" лицемер...
Аксинья
Аксинья
01 марта в 11:34
Если Рома воспользовавшись условиями контракта по своей личной инциативе "кинул" Ростов, то за такие вещи Ротенберг может в судебном порядке на бабки влететь))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 марта в 11:24
СЕМЕЙНЫЕ обстоятельства и отъезд в Суоми оказались просто отговоркой...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
01 марта в 11:19
Пусть едет домой
1bear
1bear
01 марта в 11:16
...давай,переходи в Сочи,там точно в еврокубки попадешь!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska1948 (раскрыть)
01 марта в 11:15
Скорее всего так и есть. Возможно Рому попросили урезать З/П , а он не согласился.
swed27
swed27
01 марта в 11:01
Зачем Сочи усиливать среднюю линию?
КЭТиК
КЭТиК
01 марта в 10:55
В Ростове физически не тянет, а в Сочи потянет?
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
01 марта в 10:54
Ростову "разгрузить" ведомость, а самому Ерёменко свою ведомость "ЗАгрузить"! Ведь в Сочи наверняка его зарплата будет выше!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska1948 (раскрыть)
01 марта в 10:42
Значит семейные обстоятельства были лишь отговоркой. Скорее всего Ростову нужно было разгрузить зарплатную ведомость.
beefs
beefs
01 марта в 10:31
ну что же еще может и поиграть...
Caniggia
Caniggia
01 марта в 10:26
Никаких сомнений в этом и не было. Казань или Сочи - вот его следующий пункт пребывания.
112910415
112910415
01 марта в 10:22
это было бы бесконечно странно !
Cat01
Cat01
01 марта в 10:17
Это очень хорошо
cska1948
cska1948
01 марта в 10:16
А как же "семейные обстоятельства"?
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