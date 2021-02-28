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«Спартак» специально назвал «Динамо» завышенную цену на Бакаева

28 февраля 2021, 11:25

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов прокомментировал слухи о том, что полузащитник Зелимхан Бакаев мог перейти в московское «Динамо» этой зимой.

«Динамо» обратилось, но мы специально назвали завышенную цену, потому что отдавать Зелимхана не хотели. Этого не было в планах. И в последний день такие вещи не решаются.

Либо «Динамо» надо было обращаться раньше, либо им следовало бы сделать нам предложение, от которого нельзя было бы отказаться. Мы не планировали продавать игрока.

Что происходит с Зелимханом? Наступил спад, из него надо выбираться. Мы на него рассчитываем, тренер на него рассчитывает. Сто процентов будет возможность играть.

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Все комментарии
санек002
санек002
28 февраля в 16:52
ОТДАЙТЕ БАКАЕВА В НОРМАЛЬНЫЙ КЛУБ НЕ МАРИНУЙТЕ ПАРНЯ!В СПАРТАКЕ ТОЛКУ НЕ БУДЕТ ПРИ СТАМЕСКЕ!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sv_1969 (раскрыть)
28 февраля в 16:23
А вроде здесь Бакаева обсуждают? Когда будут Чалова обсуждать, ждем тебя, приходи, а сейчас про Бакаева. Понял?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
28 февраля в 16:17
Я так в своем комменте и говорил, когда первый раз поднималась эта тема.
gentlewolf
gentlewolf ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
28 февраля в 15:20
    Сики Туранчокс
    Сики Туранчокс
    28 февраля в 15:18
    Мне этого Бакаева отчего то хочется назвать Землихан. Красиво звучит) Но случай конечно не тот...
    berda2003
    berda2003
    28 февраля в 14:22
    рабовладельцы не сошлись в цене...
    Брулин
    Брулин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    28 февраля в 13:56
    – Правда, что с «Динамо» не сошлись по цене всего в миллион евро – «Спартак» хотел 7,5, «Динамо» давало 6,5?

    – Вряд ли. «Динамо» обратилось, но мы специально подняли завышенную цену, потому что отдавать Зелимхана не хотели. Этого не было в планах. И в последний день такие вещи не решаются.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    28 февраля в 13:54
    Сказал "А" , говори "Б". От какого предложения Спартак не смог бы отказаться??? И сколько Динамо предлагало???
    ildar_3871
    ildar_3871
    28 февраля в 13:44
    В Рубин его !
    Сики Туранчокс
    Сики Туранчокс
    28 февраля в 13:42
    Бакаев - вещь. Дорого заберут куда угодно, задешево - сгниет в чулане.
    pomor45
    pomor45
    28 февраля в 13:13
    Что по этому поводу думает сам Бакаев мы не узнаем никогда.
    sv_1969
    sv_1969 ответ ЦСКА ВЕЛИК (комментарий удален) (раскрыть)
    28 февраля в 12:36
    И Чалов тоже)))
    Храневец
    Храневец
    28 февраля в 12:36
    Мальчик хочет в Тамбов ,но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезд !
    STVA 1
    STVA 1 ответ ОПС (раскрыть)
    28 февраля в 12:36
    Это везде так!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    28 февраля в 12:32
    Обычная практика. В Спартаке конкуренция в атаке. Пусть доказывает Бакаев, что он игрок основного состава.
    leopit
    leopit
    28 февраля в 12:31
      ДСА
      ДСА
      28 февраля в 12:08
      Халявных денег не получилось поиметь.
      particular
      particular
      28 февраля в 11:44
      Учитывать мнение тренера, на которого уже никто не рассчитывает неразумно...
      ОПС
      ОПС
      28 февраля в 11:43
      Если бы отдавать не хотели, то сразу бы и ответили отказом. А так может и надеялись, а вдруг заплатят.
      mihaluch
      mihaluch
      28 февраля в 11:36
      Завышение цен мировая практика
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