«Спартак» специально назвал «Динамо» завышенную цену на Бакаева

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов прокомментировал слухи о том, что полузащитник мог перейти в московское «Динамо» этой зимой.

«Динамо» обратилось, но мы специально назвали завышенную цену, потому что отдавать Зелимхана не хотели. Этого не было в планах. И в последний день такие вещи не решаются.

Либо «Динамо» надо было обращаться раньше, либо им следовало бы сделать нам предложение, от которого нельзя было бы отказаться. Мы не планировали продавать игрока.

Что происходит с Зелимханом? Наступил спад, из него надо выбираться. Мы на него рассчитываем, тренер на него рассчитывает. Сто процентов будет возможность играть.