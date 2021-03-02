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«Тоттенхэм» рассматривает возможность выкупа прав на Бэйла

02 марта 2021, 05:32

Вингер «Тоттенхэма» Гарет Бэйл, права на которого принадлежат «Реалу», по окончании этого сезона может стать полноценным игроком лондонской команды.

«Реал» хочет продать 31-летнего футболиста, чтобы иметь возможность побороться за нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

По данным источника, «Тоттенхэм» рассматривает возможность выкупа прав на игрока, учитывая последние выступления Бэйла. В минувшее воскресенье валлиец отметился дублем в матче АПЛ с «Бернли» (4:0). Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
02 марта в 14:26
Реалу повезет, есди купят его.)
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
02 марта в 11:45
лишь бы не сорвалось
A.S.A
A.S.A
02 марта в 10:46
Ну вроде в последних играх Гарэт смотрится отлично...но возможно это временная вспышка, как раз ход для того,чтоб кто то обратил на него внимание, выкупил его, а потом снова начнет в гольф играть
А если без сарказма, то желаю Бэйлу удачи!
Ми Ша
Ми Ша
02 марта в 08:57, ред.
Бэйл завершил свой цикл в Реале, а в Тоттенхэме начал обретать второе дыхание. Думаю, для обеих сторон будет выгодно, если Шпоры выкупят Бэйла.
Terek-Anji
Terek-Anji
02 марта в 08:20
Бейлу надо взяться за ум. Талант у парня есть, тут главное желание. И если Моуринью удастся его реанимировать - он получит сильного игрока.
Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 07:57
И зачем шпорам эта головная боль???
mihaluch
mihaluch
02 марта в 06:45
Бейл ещё на что-то сгодится.
ДСА
ДСА
02 марта в 06:31
Странно, вроде бы им не очень довольны, да и зарплата очень большая.
sv_1969
sv_1969
02 марта в 06:06
Во как! Может и впарят гольфиста!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
02 марта в 05:35
Поспешишь, людей насмешишь
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 марта в 05:33
Реал может его не отдать!
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