«Тоттенхэм» рассматривает возможность выкупа прав на Бэйла

Вингер «Тоттенхэма» Гарет Бэйл, права на которого принадлежат «Реалу», по окончании этого сезона может стать полноценным игроком лондонской команды.
«Реал» хочет продать 31-летнего футболиста, чтобы иметь возможность побороться за нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
По данным источника, «Тоттенхэм» рассматривает возможность выкупа прав на игрока, учитывая последние выступления Бэйла. В минувшее воскресенье валлиец отметился дублем в матче АПЛ с «Бернли» (4:0). Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.
А если без сарказма, то желаю Бэйлу удачи!
А если без сарказма, то желаю Бэйлу удачи!