«Тоттенхэм» рассматривает возможность выкупа прав на Бэйла

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02 марта 2021, 05:32

Вингер «Тоттенхэма» , права на которого принадлежат «Реалу», по окончании этого сезона может стать полноценным игроком лондонской команды.

«Реал» хочет продать 31-летнего футболиста, чтобы иметь возможность побороться за нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.