Наследный принц Саудовской Аравии хочет приобрести «Интер»

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03 марта 2021, 14:13

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии заинтересован в покупке акций «Интера».

По информации источника, фонд проявил интерес к покупке, в то время как американская инвестиционная компания Fortress Investment Group уже сделала предварительное предложение о покупке контрольного пакета акций нынешнему владельцу — китайской компании Suning, которая рассматривает возможность продажи пакета акций, в том числе контрольного.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заинтересован в покупке пакета акций «Интера» через государственный фонд. Летом 2020 года кронпринц уже проводил переговоры с владельцем «Ньюкасла» о приобретении клуба, но Футбольная ассоциация Англии заблокировала эту сделку.