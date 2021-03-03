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Наследный принц Саудовской Аравии хочет приобрести «Интер»

03 марта 2021, 14:13

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии заинтересован в покупке акций «Интера».

По информации источника, фонд проявил интерес к покупке, в то время как американская инвестиционная компания Fortress Investment Group уже сделала предварительное предложение о покупке контрольного пакета акций нынешнему владельцу — китайской компании Suning, которая рассматривает возможность продажи пакета акций, в том числе контрольного.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заинтересован в покупке пакета акций «Интера» через государственный фонд. Летом 2020 года кронпринц уже проводил переговоры с владельцем «Ньюкасла» о приобретении клуба, но Футбольная ассоциация Англии заблокировала эту сделку.

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Parma1972
Parma1972
03 марта в 23:10
Флаг в руки
vastudio
vastudio
03 марта в 19:40
ПСЖ и МС дизлайкнули новость.
Ozabot
Ozabot
03 марта в 16:39
Тогда точно притащат Месси в Италию. И будет Лига Престарелых. Ибра, Рон, Месси.
ДАША Д
ДАША Д
03 марта в 14:33
Его желание легко исполнимо.
Накир
Накир
03 марта в 14:27
Да...запросто может сделать, по такой ситуации с пандемей
Рукалицо
Рукалицо
03 марта в 14:27, ред.
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