Диджей, продавец пиццы и кассир в казино. Эти люди управляют мировым футболом

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вчера, 21:58

Раскрываем один из секретов серых кардиналов большой игры.

Торговать пиццей не зазорно, достойны все профессии, где трудятся, а не воруют, не калечат или не обманывают других. Дело лишь в соответствии и квалификации.

Диджея глупо и опасно ставить управлять атомной станцией, а если продавцу пиццы доверяют футбольный ядерный реактор, то может оказаться, что забыли о системе охлаждения и авария гарантирована.

Жорже Мендеш – диджей

Контракты с Жорже у Роналду, Моуриньо, Бернарду Силвы, Фабиньо, Рубена Диаша, Эдерсона, Невеша, Жоты, Канселу, Хамеса, Семеду, Ди Марии и многих других известных футболистов.

Мендеш нажился на португальской футбольной школе. Известный мастер лести — раздает Роналду, самому себе и другим звездам каждый год награды на церемонии, которую сам помогает организовать.

Жорже говорит людям только то, что те хотят услышать. Возник из ниоткуда, до тридцати пользовался богатством своей семьи. Мендеш был плохим футболистом, открыл видеопрокат, но получал поддержку папы.

Завязал с футболом и купил ночной клуб, чтобы стать за пульт диджея. Но беззаботная жизнь сына начальника нефтяной компании стала ярче, когда встретил неудачливого вратаря Нуну Эшпириту Санту и провернул его трансфер в «Депортиво».

Мино Райола – продавец пиццы

Семья Райолы переехала из Италии в Нидерланды. Родом они из краев, где растет знаменитый сорт томатов, что часто используется для приготовления соуса для пиццы. В чужой стране отец Райолы открыл ресторан «Наполи», где сын завел футбольные связи.

Мино работал уборщиком, официантом, любит рассказывать, что учился на юриста, хотя диплом не получал. Райола по легенде разговаривает на семи языках, но скорее знает лишь необходимый для короткой беседы запас слов. А вот родной итальянский его спас.

Райолу взяли для переговоров между звездами голландской лиги и клубами Серии А в 90-х. Через трансферы, вроде Бергкампа в «Интер», Мино набрался опыта. Теперь это агент Ибрагимовича, Погба, Де Лигта, Холанда, Верратти, Доннаруммы, Де Врея, Тюрама и Кина.

Джонатан Барнетт – кассир в казино

Гай Ричи принял бы его в свой фильм, а Зидан не подаст руки. На контракте со «Stellar Group» этого агента 615 футболистов (даже у Мендеша речь о 144 клиентах), а оценочная стоимость – 1.4 миллиарда евро, мировой рекорд в футболе.

На крючке у агента Камавинга, Сауль, Грилиш, Чилуэлл, Маунт, Унаи и Тирни, перспективный набор клиентов. Барнетт помогал Пересу подписать Бэйла. Кто же он, этот Джонни? Снова сын успешного отца – работал в Лондоне администратором в семейном казино.

Открыли его на деньги деда, польского еврея. Через казино Барнетт встретил будущего партнера Дэвида Манассеха. Азартные игры в Англии в 80-х – особая сфера, где казино – там ставки, где ставки – там спорт. Барнетт в юности видел Пеле вживую, смотрел все матчи сборной Англии на ЧМ -66 со стадиона.

До сорока лет тратил деньги отца, но сам хорошо заработал, когда перевез легенду крикета из ЮАР в Англию. Затем помог зажечь звезду боксера Ленокса Льюиса, а с середины 90-х плотно занялся футболом. Барнетт – человек из мира старых лондонских казино. Образованием не хвастался, похоже, лишь школу окончил.

Пинхас Захави – бывший журналист

«Жадная пиранья», — так Хенесс назвал Пини после неудачных переговоров Алабы и «Баварии». Захави привык к похожим эпитетам, ведь на его счету много одиозных сделок. А немцы помнят, как едва не увел у них Левандовски в «Реал».

Как и его коллеги в списке, Захави неплохо себя чувствовал и до начала карьеры в футболе. Речь о дедушке – 77 лет, так что Пинхас успел сочинить уже парочку биографий. По одному из вариантов почему-то на 12 лет младше. Пини – сын небедного торговца стройматериалами.

Родители отправили его учиться в Хайфу в экономический университет, но Захави хватило на один курс. Отчислили, пришлось отслужить в армии, затем начал от скуки писать о футболе. Ездил на ЧМ -74, подружился с игроками из Великобритании. Лишь в 36 лет совершил первую сделку, но случайно.

Захави продал контракт Ави Коэна «Ливерпулю» прямо в аэропорту «Хитроу», где оказался с директором «красных», поскольку их рейсы задержали из-за тумана. Сразу попросил свою долю от 200 тысяч фунтов за посредничество, а позже нашел игрока и для «Манчестер Сити».

Пинхас долго просто наслаждался футболом, а журналистику выбрал, чтобы найти доступ к любимым тренерам и игрокам. Многие футбольные агенты легко научат вас, как заработать первый миллион: достаточно взять 900 тысяч у отца и запросить еще 100 тысяч за посредничество.

Зачем в ФИФА терпят агентов?

Никто не говорит, что агенты не нужны вовсе. Но непонятно, почему у них такое дикое влияние и настолько огромные заработки? Ни один нотариус, что оформляет документы, не берет такой процент как агент.

Мир футбола точно выдержит глобальный кризис, если власть у продавца пиццы, диджея и кассира казино? Агенты часто покупают спортивные авто, дома, яхты или целые острова, а потом клубы, отдавшие деньги посредникам, увольняют уборщиков, резко сокращая расходы.

Люди с ресурсами часто убеждают себя, что человечность не ведет к успеху, всем нужно играть по мерзким правилам. Но скорее им просто нравится так себя вести. Например, у Барнетта полный набор бородатых анекдотов. «Не рассказывайте налоговой, сколько я зарабатываю». «У меня длинная телефонная книжка, но там мало номеров красивых женщин».

Райола вообразил себя наследником Аль Капоне от футбола – купил особняк гангстера за 9 млн евро. А за Мендешем тянется клубок оффшоров, которые распутывают налоговики многих стран мира. Показательно, что все нелепо юлят в интервью, когда спрашивают: а в чем, собственно, ваша ценность для футбола?

Ведь на рост трансферных сумм и зарплат игроков повлияли именно агенты, что забирают внушительный процент. Они надули систему, что может в ближайшее время лопнуть. Хотя не юристы, не бухгалтеры, им по загадочным причинам позволили разгуляться.

Интересуют их только деньги. Барнетт, хоть и фанат «Арсенала», устроил скандальный переход Эшли Коула в «Челси». За это его дисквалифицировали на 12 месяцев и выписали штраф в 100 тысяч фунтов. Хвастаются отсутствием принципов, Райола говорил: «Называйте меня, как хотите, пока платите».

Согласно данным ФИФА , только в РПЛ клубы в год отдают около 20 млн евро посредникам – бюджет «Сочи». Но не похоже, чтобы агенты разбирались в футболе, выбирали клиентам идеальные новые клубы или переживали, если человек, на таланте которого заработали, скатился, подобно Бэйлу.

Экономически футбольный мир – сложная конструкция, а влияют на нее случайные люди. Один продал игрока в век до интернета в аэропорту, второго взяли на работу из-за его родного языка, а третий просто устал кутить в собственном ночном клубе и нашел приключения.

Истории отдельных агентов напоминают биографии авантюристов, и неслучайно многими интересуются правоохранители.