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Маурисио рассчитывает восстановиться к матчу с «Уфой»

27 марта 2015, 15:16
Полузащитник «Терека» Маурисио рассказал о своем самочувствии.

- Еще на третьих сборах перед последней контрольной игрой получил травму, лечился, но периодически чувствую дискомфорт в голеностопе. В матче с «Кубанью» боли усилились, особенно это ощущается, когда наносишь удар. Пообщался с главным тренером, врачами, решили, что два-три дня нужен покой и буду проходить процедуры у клубных врачей.

О том, успеет ли Маурисио залечить травму к игре с «Уфой»

- Думаю, да. Именно поэтому сейчас и взяли паузу, чтобы к игре быть готовым на сто процентов. Конечно, буду я играть или нет, решит главный тренер, моя задача — максимально подготовиться.
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