Маурисио рассчитывает восстановиться к матчу с «Уфой»

Полузащитник «Терека»
рассказал о своем самочувствии.- Еще на третьих сборах перед последней контрольной игрой получил травму, лечился, но периодически чувствую дискомфорт в голеностопе. В матче с «Кубанью» боли усилились, особенно это ощущается, когда наносишь удар. Пообщался с главным тренером, врачами, решили, что два-три дня нужен покой и буду проходить процедуры у клубных врачей.О том, успеет ли Маурисио залечить травму к игре с «Уфой»- Думаю, да. Именно поэтому сейчас и взяли паузу, чтобы к игре быть готовым на сто процентов. Конечно, буду я играть или нет, решит главный тренер, моя задача — максимально подготовиться.