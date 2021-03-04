Бензема: «Я восхищаюсь Майком Тайсоном. Мы оба поднялись с самых низов»

Нападающий мадридского «Реала» рассказал, кто из знаменитых людей его вдохновляет.

У меня нет кумиров, но есть образцы для подражания. В футболе я бы сказал, что бразилец Роналдо был для меня таким образцом.

Также я восхищаюсь Майком Тайсоном, потому что и он, и я поднялись с самых низов, достигнув вершины.