ГлавнаяНовости

Бензема: «Я восхищаюсь Майком Тайсоном. Мы оба поднялись с самых низов»

04 марта 2021, 22:56

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал, кто из знаменитых людей его вдохновляет.

У меня нет кумиров, но есть образцы для подражания. В футболе я бы сказал, что бразилец Роналдо был для меня таким образцом.

Также я восхищаюсь Майком Тайсоном, потому что и он, и я поднялись с самых низов, достигнув вершины.

Также Бензема высоко отозвался о главном тренере «Реала» Зинедине Зидане.

Все новости
Рианчо: «Промес — профессионал, ему не нужна только зарплата от „Спартака“»
Сегодня, 20:11 Комментарии11
Артета: «„Арсенал“ должен был побеждать с разницей в два или три гола»
Сегодня, 18:10 Комментарии11
Симеоне поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге
Сегодня, 17:49 Комментарии10
Пиоли: «Юрич отлично справляется со своей работой в „Вероне“»
Сегодня, 15:36 Комментарии1
Зидан: «В дерби против „Атлетико“ нет фаворита»
Сегодня, 15:29 Комментарии9
Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции
Сегодня, 13:47 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
League1
League1
вчера в 18:49
Не тех кумиров себе выбрал. На Зидана надо равняться и на Роналду. Роналдо жиртрестом стал в последнее время в Реале, и Тайсон запустил себя (наркотики бабушки, развлечения). Не тех кумиров себе выбрал, поэтому и в футболе не всё складывается так хорошо, как могло бы.
mortid
mortid
вчера в 00:16
ЧСВ зашкаливает у чавачка :D оба говорит достигли вершины. Тайсона знает весь мир, даже те, кто далёк от бокса, он реально достиг вершины. А кто тебя знает, лысая башка? ты достиг вершины пирожка.
Субъективное мнение
Субъективное мнение ответ Qatar Airways (раскрыть)
04 марта в 23:54
Ну Бензема в отличии от многих свое место в составе отрабатывает... Хотя конечно были спады и возможности его заменить, но свой уровень Карим держит, таких пахарей среди нападающих не много.
Ironigor
Ironigor ответ Ironigor (раскрыть)
04 марта в 23:52
Чувства фантазии тебя не обманили , сон был как будто явью.
Ironigor
Ironigor
04 марта в 23:51
Ай да ты , Тайсон именно тот с кем и ты прямо с низов . Ты почувствовал его руку, потом и руку Рона.???!!!
alexgurzan
alexgurzan ответ Qatar Airways (раскрыть)
04 марта в 23:22
.
beefs
beefs
04 марта в 23:18
каждый у кого то учиться и старается подражать своему кумиру...
mihaluch
mihaluch
04 марта в 23:18
Да и сам он не плох.
Qatar Airways
Qatar Airways
04 марта в 23:16
А я восхищаюсь Каримом. Нет правда, десять лет играть за один из лучших клубов мира, пережить Рауля, Касильяса, Хаби Алонсо, даже Роналду...
Я не знаю, что там у француза за компромат на Переса, но видео там явно убойное, Дзюба обзавидуется.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 марта в 22:59
У каждого свои примеры для подражания.
drug01
drug01
04 марта в 22:58
Так держать вперёд
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100