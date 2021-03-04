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Руни: «Неправильно, что одни команды встают на колено, другие – нет»

04 марта 2021, 22:19

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни считает, что в Англии должны придумать другой жест для поддержки борьбы с расизмом. Сейчас игроки некоторых команд преклоняют колено перед началом матчей.

Лиге нужно справиться с этой ситуацией. Требуется послание, которое должно быть цельным. Неправильно, что некоторые команды встают на колено, а некоторые нет. Возможно, нужен иной жест, чтобы все его придерживались. Сейчас есть путаница, так как некоторые футболисты становятся на колено, а некоторые нет.

Мы поддерживаем усилия одного человека, но было бы убедительнее, если бы все делали то же самое. Никто не хочет видеть расизм в футболе или в любой другой сфере жизни.

Руни был назначен на должность главного тренера «Дерби» в январе.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
вчера в 11:16
Может просто перестать заострять на этом внимание и расследовать случаи расизма конкретно поточечно? Ответственность должна быть индивидуальной, иначе какие-то репрессии получаются.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:41
Всем при появлении "цветного "игрока(или болельщика) принимать асану рака.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 07:24
Вообще пора перестать преклонять колено и закачивать этот цирк.
112910415
112910415
вчера в 06:19
правильнее было бы вовсе прекратить эту пантомиму ...
Doping87
Doping87
вчера в 03:20
Пусть темнокожих одноклубников на руках на поле выносят, а потом пусть им бутсы целуют и зашнуровывают. Раз на колено не достаточно вставать. Но если по сути, то пора прекратить эту клоунаду с коленом.
Оновтун
Оновтун
вчера в 01:17
Левый расистский фашизм - только афроамериканцы так сумеют смиксовать...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Estiva (раскрыть)
вчера в 00:14
Повнимательнее.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Qatar Airways (раскрыть)
04 марта в 23:59
Вставание на колени перед человеком определенной кожи - это и есть расизм. А если краска слезет - можно попробовать тайд или кипячение.
Estiva
Estiva ответ Leha-ha50 (раскрыть)
04 марта в 23:38
Все бы хорошо, но почему защищать нужно только белых женщин?? Жизнь мужчины, по-вашему, дешевле??
Qatar Airways
Qatar Airways
04 марта в 23:07
Конечно, нужен другой способ. Давайте, например, негров в белый цвет покрасим.
Cat01
Cat01
04 марта в 22:57
Зачем все это в футболе
Василий 50
Василий 50
04 марта в 22:52
Достала уже эта «борьба с расизмом»
Против ЦСКА
Против ЦСКА
04 марта в 22:50
Ещё один борется не понятно за что
MaxRnD
MaxRnD
04 марта в 22:47
Руни, борсч, зэ борсч !
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
04 марта в 22:47
Пора заканчивать эту клоунаду !
Leha-ha50
Leha-ha50
04 марта в 22:34, ред.
Вообще то эта борьба с расизмом несколько преувеличена. Почему то считается , что притесняют только чернокожих и им подобных. Почему люди должны вставать на колено, если мигранты и в Германии , и во Франции насилуют женщин, грабят прохожих, магазины.....Кто же белых женщин защищать должен??? Белых людей пострадавших от "загорелых" . Идет явный перекос в понимании расизма. Стоит погибнуть чернокожему, сразу бунты , беспорядки . А когда погибает белый человек от руки чернокожих , все проходит тихо и без шума. Расизм - это пережиток прошлого. Вот только не надо спекулировать на этом. Почему люди должны преклонять колено только в поддержку одних, а как же другие??? И если кто то не встает на одно колено - это его право.
Всем здоровья.
sv_1969
sv_1969
04 марта в 22:22
Встают кто хочет...
Leha-ha50
Leha-ha50
04 марта в 22:21
Переборщили с жестом явно.
beefs
beefs
04 марта в 22:20
ну дают, следующий шаг - будут нагибать всех...
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