Руни: «Неправильно, что одни команды встают на колено, другие – нет»

Главный тренер «Дерби Каунти» считает, что в Англии должны придумать другой жест для поддержки борьбы с расизмом. Сейчас игроки некоторых команд преклоняют колено перед началом матчей.

Лиге нужно справиться с этой ситуацией. Требуется послание, которое должно быть цельным. Неправильно, что некоторые команды встают на колено, а некоторые нет. Возможно, нужен иной жест, чтобы все его придерживались. Сейчас есть путаница, так как некоторые футболисты становятся на колено, а некоторые нет.

Мы поддерживаем усилия одного человека, но было бы убедительнее, если бы все делали то же самое. Никто не хочет видеть расизм в футболе или в любой другой сфере жизни.