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Маунт: «„Челси“ играет на ноль, но мало забивает»

вчера, 03:10
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт прокомментировал выездную победу над «Ливерпулем» (1:0) в матче 29-го тура АПЛ.

В текущем сезоне очень плотная борьба в первой четвёрке. Мы участвуем в этой борьбе и хотим продолжать идти вверх. У нас хорошая серия, мы продолжаем играть на ноль, но мало забиваем. Было очень здорово забить сегодня.

План на игру состоял в том, чтобы высоко прессинговать соперника и не давать ему владеть мячом. Мы должны были быть смелыми и стараться отбирать мяч ближе к их штрафной. Большую часть времени они держали высокую линию обороны. Оттуда и пришёл гол.

Это большая победа. Сейчас каждый матч — это большая победа. Нам нужно как можно чаще брать три очка. У нас есть команда, способная на это, и мы хотим продолжать в том же духе.

Я просто стараюсь показывать свою лучшую игру, независимо от того, выхожу ли я в старте или со скамейки запасных. Я чувствую сильную сплочённость в команде. Конечно, я счастлив, что забил сегодня. Хочу делать это чаще.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:09
Голы придут со временем
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 06:49
Главное не пропустить!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 03:23
Когда играешь на ноль много забивать не надо.
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