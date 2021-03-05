Маунт: «„Челси“ играет на ноль, но мало забивает»

Полузащитник «Челси» прокомментировал выездную победу над «Ливерпулем» (1:0) в матче 29-го тура АПЛ .

В текущем сезоне очень плотная борьба в первой четвёрке. Мы участвуем в этой борьбе и хотим продолжать идти вверх. У нас хорошая серия, мы продолжаем играть на ноль, но мало забиваем. Было очень здорово забить сегодня.

План на игру состоял в том, чтобы высоко прессинговать соперника и не давать ему владеть мячом. Мы должны были быть смелыми и стараться отбирать мяч ближе к их штрафной. Большую часть времени они держали высокую линию обороны. Оттуда и пришёл гол.

Это большая победа. Сейчас каждый матч — это большая победа. Нам нужно как можно чаще брать три очка. У нас есть команда, способная на это, и мы хотим продолжать в том же духе.

Я просто стараюсь показывать свою лучшую игру, независимо от того, выхожу ли я в старте или со скамейки запасных. Я чувствую сильную сплочённость в команде. Конечно, я счастлив, что забил сегодня. Хочу делать это чаще.