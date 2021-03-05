Робертсон: «Слишком многие опустили головы после гола. Надо держать удар»

Защитник «Ливерпуля» прокомментировал домашнее поражение от «Челси» (0:1) в матче 29-го тура АПЛ .

Нельзя пропускать подобные голы в таких матчах. Проиграть его, пропустив гол с их контратаки — это не очень здорово.

Пять домашних матчей без побед — это никак не назвать приемлемым результатом.

Слишком многие опустили головы при счёте 0:1, мы не можем позволять себе подобное. В футболе важно держать удар. Мы не можем полагаться на прошлое. Прошлый сезон завершён. Мы очень далеки от того, каким должен быть «Ливерпуль». Мы продолжаем падать, и это нехорошо.

Игры заканчиваются, и нам нужно оказывать давление на команды позади нас. Люди будут думать, что мы в кризисе и выбыли [из борьбы за топ-4]. И нам нужен результат, чтобы показать им, что это не так. На данный момент мы этого не делаем.