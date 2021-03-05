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Робертсон: «Слишком многие опустили головы после гола. Надо держать удар»

вчера, 02:44
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал домашнее поражение от «Челси» (0:1) в матче 29-го тура АПЛ.

Нельзя пропускать подобные голы в таких матчах. Проиграть его, пропустив гол с их контратаки — это не очень здорово.

Пять домашних матчей без побед — это никак не назвать приемлемым результатом.

Слишком многие опустили головы при счёте 0:1, мы не можем позволять себе подобное. В футболе важно держать удар. Мы не можем полагаться на прошлое. Прошлый сезон завершён. Мы очень далеки от того, каким должен быть «Ливерпуль». Мы продолжаем падать, и это нехорошо.

Игры заканчиваются, и нам нужно оказывать давление на команды позади нас. Люди будут думать, что мы в кризисе и выбыли [из борьбы за топ-4]. И нам нужен результат, чтобы показать им, что это не так. На данный момент мы этого не делаем.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:40
Привыкайте, это норма
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 08:30
У "Ливерпуля" стиль нацеленный на постоянное давление с высокой линией обороны. Для реализации данной модели игры необходимы очень качественные защитники. Практически все они на данный момент находятся в лазарете. Вынужденная замена их на воспитанников академии особого успеха не снискала. Добавим сюда сильный спад Мане и Фирмино, Салах еще более-менее пытается держать уровень. Появилась нервозность у Клоппа. В "Ливерпуле" настоящий кризис.
mihaluch
mihaluch
вчера в 06:43
Команда минует кризис.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 05:30
Значит сегодня дух был слаб))
ДСА
ДСА
вчера в 05:27
Осталось только Лейпцигу проиграть для полного комплекта.
Gahi
Gahi
вчера в 03:04
Нужно не только держать удар но и достойно отвечать. Удачи
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