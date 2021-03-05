Клопп: «„Ливерпуль“ играл хорошо. Не хватало лишь последнего паса»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал домашнее поражение от «Челси» (0:1) в матче 29-го тура АПЛ .

Индивидуальные качества Мэйсона Маунта сделали разницу в счёте. Это была упорная, напряжённая игра. Обе команды потратили много сил.

В итоге мы пропустили гол, допустив ошибку в том моменте. Ещё один гол «Челси» был отменён из-за офсайда. Можно сказать, что мы хорошо оборонялись, но учитывая то, сколько мы владели мячом, нам было необходимо создавать больше моментов. Всё было хорошо до последнего паса.

К сожалению, нельзя сказать, что всё дело в домашних матчах. Дело не в «Энфилде». Дело в ключевых моментах игры, которые мы должны улучшить. Мы должны показывать класс в такие моменты, что не так часто у нас получается.

Это серьёзный удар. Но это ещё не конец. Нам необходимо одерживать победы.