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Клопп: «„Ливерпуль“ играл хорошо. Не хватало лишь последнего паса»

вчера, 01:48
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал домашнее поражение от «Челси» (0:1) в матче 29-го тура АПЛ.

Индивидуальные качества Мэйсона Маунта сделали разницу в счёте. Это была упорная, напряжённая игра. Обе команды потратили много сил.

В итоге мы пропустили гол, допустив ошибку в том моменте. Ещё один гол «Челси» был отменён из-за офсайда. Можно сказать, что мы хорошо оборонялись, но учитывая то, сколько мы владели мячом, нам было необходимо создавать больше моментов. Всё было хорошо до последнего паса.

К сожалению, нельзя сказать, что всё дело в домашних матчах. Дело не в «Энфилде». Дело в ключевых моментах игры, которые мы должны улучшить. Мы должны показывать класс в такие моменты, что не так часто у нас получается.

Это серьёзный удар. Но это ещё не конец. Нам необходимо одерживать победы.

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ilyafrom
ilyafrom
вчера в 08:24
Все его комментарии после поражений одинаковы: "Мы играли хорошо, но ..."
razdvatri
razdvatri
вчера в 02:08
опять отмазы
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 02:04
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 01:58
    Победы необходимы особенно над прямыми конкурентами
    1bear
    1bear
    вчера в 01:56, ред.
    Ливер сдулся-кризис затянулся
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