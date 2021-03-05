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Тухель: «„Челси“ некогда отдыхать и праздновать»

вчера, 02:12
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал выездную победу над «Ливерпулем» (1:0) в матче 29-го тура АПЛ.

Мы храбро играли, у нас были отличные отрезки, когда мы владели мячом. Были отрезки, которые нужно было перетерпеть. Мы не теряли настроя и желания, отлично выступили и заслуженно победили.

Я очень, очень доволен нашим выступлением. Было очевидно, что нам необходимо показать совершенную игру во всех её аспектах. И мы это сделали. Мы очень смело и интенсивно работали с мячом, и действовали очень агрессивно. Это было ключом к успеху. Отличное командное выступление и заслуженная победа.

Все играли очень смело и чётко. Это был матч на шесть очков, потому что другая команда проиграла. Гонка продолжается, впереди ещё 11 матчей. Мы идём шаг за шагом. Нам некогда отдыхать и праздновать, на это нет времени.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 05:59
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 02:31
    Думаю , что Челси порадовал своих болельщиков, причем не только результатом , но и игрой. Будь Вернер порасторопней , счет мог быть и гораздо крупнее. Челси действительно понравился, чего не скажешь про Ливерпуль.
    Челси переигрывал Ливерпуль, острее атаковал , отлично отыграли в обороне, нейтрализовав и Салаха и Мане. Тухель похоже нашел общий язык с командой.
    Всем здоровья.
    Сантус
    Сантус
    вчера в 02:29
    Без пафоса,только без пафоса...просто не снимайте ноги с педали газа...
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