Тухель: «„Челси“ некогда отдыхать и праздновать»

Главный тренер «Челси» прокомментировал выездную победу над «Ливерпулем» (1:0) в матче 29-го тура АПЛ .

Мы храбро играли, у нас были отличные отрезки, когда мы владели мячом. Были отрезки, которые нужно было перетерпеть. Мы не теряли настроя и желания, отлично выступили и заслуженно победили.

Я очень, очень доволен нашим выступлением. Было очевидно, что нам необходимо показать совершенную игру во всех её аспектах. И мы это сделали. Мы очень смело и интенсивно работали с мячом, и действовали очень агрессивно. Это было ключом к успеху. Отличное командное выступление и заслуженная победа.

Все играли очень смело и чётко. Это был матч на шесть очков, потому что другая команда проиграла. Гонка продолжается, впереди ещё 11 матчей. Мы идём шаг за шагом. Нам некогда отдыхать и праздновать, на это нет времени.