РФС: «Мяч попал в руку Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо»

Пресс-служба РФС прокомментировала эпизод с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России.

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС при рассмотрении эпизодов изучает только исходные (неотредактированные) записи телетрансляции, а также иные ракурсы, доступные видеопомощнику судьи в VAR -центре.

Именно на основании данных видео члены комиссии единогласно посчитали верным решение судьи назначить 11-метровый удар.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях футболиста ФК «Спартак» №8 Виктора Мозеса отчетливо прослеживается движение рукой в направлении полета мяча, которое привело к контакту с ним.

Данное движение делает тело игрока неестественно больше, поскольку в момент касания рука вытянута вбок.

Мяч попадает в руку игрока «Спартака» №8 Виктора Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо. Комиссия дополнительно отмечает, что если бы футболист не отклонил свою руку в сторону и мяч попал в то же самое место, точка контакта руки и мяча заведомо находилась бы в запрещенной зоне, схематично указанной ИФАБ на иллюстрации к тексту Правил игры.

О том, что верхняя граница руки соответствует уровню подмышки, указано в главе 11 Правила игры (стр. 104): «В целях определения нарушения при игре рукой верхняя граница руки соответствует уровню подмышки».

Кроме того, ежегодно европейские футбольные федерации получают диск с методическими рекомендациями УЕФА . Они состоят из видеозаписей сложных для судьи моментов с рекомендацией и объяснением решения.

В материалах к сезону 2020/21 в разделе о игре рукой приводится эпизод из матча «Атлетико» — «Локомотив», в котором происходит контакт мяча с рукой Рифата Жемалетдинова.

Рекомендации УЕФА указывают, что в данных эпизодах арбитр должен фиксировать нарушение правил и назначать 11-метровый удар.