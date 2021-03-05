РФС: «Мяч попал в руку Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо»

Пресс-служба РФС прокомментировала эпизод с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России.
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС при рассмотрении эпизодов изучает только исходные (неотредактированные) записи телетрансляции, а также иные ракурсы, доступные видеопомощнику судьи в VAR-центре.
Именно на основании данных видео члены комиссии единогласно посчитали верным решение судьи назначить 11-метровый удар.
Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях футболиста ФК «Спартак» №8 Виктора Мозеса отчетливо прослеживается движение рукой в направлении полета мяча, которое привело к контакту с ним.
Данное движение делает тело игрока неестественно больше, поскольку в момент касания рука вытянута вбок.
Мяч попадает в руку игрока «Спартака» №8 Виктора Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо. Комиссия дополнительно отмечает, что если бы футболист не отклонил свою руку в сторону и мяч попал в то же самое место, точка контакта руки и мяча заведомо находилась бы в запрещенной зоне, схематично указанной ИФАБ на иллюстрации к тексту Правил игры.
О том, что верхняя граница руки соответствует уровню подмышки, указано в главе 11 Правила игры (стр. 104): «В целях определения нарушения при игре рукой верхняя граница руки соответствует уровню подмышки».
Кроме того, ежегодно европейские футбольные федерации получают диск с методическими рекомендациями УЕФА. Они состоят из видеозаписей сложных для судьи моментов с рекомендацией и объяснением решения.
В материалах к сезону 2020/21 в разделе о игре рукой приводится эпизод из матча «Атлетико» — «Локомотив», в котором происходит контакт мяча с рукой Рифата Жемалетдинова.
Рекомендации УЕФА указывают, что в данных эпизодах арбитр должен фиксировать нарушение правил и назначать 11-метровый удар.
Еще раз отметим, что видеозаписи с итогами ЭСК для youtube-канала РФС готовятся уже после заседания комиссии. В ролике о решении по матчу «Динамо» — «Спартак» для более наглядного показа запрещенной зоны, которая находится ниже подмышки, был использован снимок издания Спорт-Экспресс, поскольку на нем отчетливо видно место контакта мяча и руки, что дает возможность графически показать границу разрешенной и запрещенной зон.
По-моему, ситуация один в один...
По-моему, ситуация один в один...
убедительнее раз от раза не становится
убедительнее раз от раза не становится
В РПЛ все равны, но некоторые равнее. :)
В РПЛ все равны, но некоторые равнее. :)
Может кто подскажет, где именно находится "уровень подмышки"?
Уровень подмышки = уровень мозга...
Может кто подскажет, где именно находится "уровень подмышки"?
Уровень подмышки = уровень мозга...
клоуны газовые.
клоуны газовые.
Закон как дышло кто платит , так и читается .
Украл буханку хлеба в тюрьму
Украл миллиард в думу
Закон как дышло кто платит , так и читается .
Украл буханку хлеба в тюрьму
Украл миллиард в думу