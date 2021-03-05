ГлавнаяНовости

РФС: «Мяч попал в руку Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо»

вчера, 12:02
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-служба РФС прокомментировала эпизод с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России.

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС при рассмотрении эпизодов изучает только исходные (неотредактированные) записи телетрансляции, а также иные ракурсы, доступные видеопомощнику судьи в VAR-центре.

Именно на основании данных видео члены комиссии единогласно посчитали верным решение судьи назначить 11-метровый удар.

РФС: «Мяч попал в руку Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо»

Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях футболиста ФК «Спартак» №8 Виктора Мозеса отчетливо прослеживается движение рукой в направлении полета мяча, которое привело к контакту с ним.

Данное движение делает тело игрока неестественно больше, поскольку в момент касания рука вытянута вбок.

Мяч попадает в руку игрока «Спартака» №8 Виктора Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо. Комиссия дополнительно отмечает, что если бы футболист не отклонил свою руку в сторону и мяч попал в то же самое место, точка контакта руки и мяча заведомо находилась бы в запрещенной зоне, схематично указанной ИФАБ на иллюстрации к тексту Правил игры.

О том, что верхняя граница руки соответствует уровню подмышки, указано в главе 11 Правила игры (стр. 104): «В целях определения нарушения при игре рукой верхняя граница руки соответствует уровню подмышки».

Кроме того, ежегодно европейские футбольные федерации получают диск с методическими рекомендациями УЕФА. Они состоят из видеозаписей сложных для судьи моментов с рекомендацией и объяснением решения.

В материалах к сезону 2020/21 в разделе о игре рукой приводится эпизод из матча «Атлетико» — «Локомотив», в котором происходит контакт мяча с рукой Рифата Жемалетдинова.

Рекомендации УЕФА указывают, что в данных эпизодах арбитр должен фиксировать нарушение правил и назначать 11-метровый удар.

РФС: «Мяч попал в руку Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо»

Еще раз отметим, что видеозаписи с итогами ЭСК для youtube-канала РФС готовятся уже после заседания комиссии. В ролике о решении по матчу «Динамо» — «Спартак» для более наглядного показа запрещенной зоны, которая находится ниже подмышки, был использован снимок издания Спорт-Экспресс, поскольку на нем отчетливо видно место контакта мяча и руки, что дает возможность графически показать границу разрешенной и запрещенной зон.

Все новости
Федотов: «Матюнин не увидел нарушения на Мирзове в матче с „Ротором“»
Сегодня, 19:10 Комментарии5
Федотов: «Следовало назначить пенальти в ворота „Ротора“ за игру рукой»
Сегодня, 18:36 Комментарии2
Левников: «Клаттенбург прислал сообщение, что очень доволен нашей работой»
Сегодня, 10:29 Комментарии2
Левников рассказал, как получил назначение на матч Кубка Греции
Сегодня, 10:12 Комментарии7
ОфициальноМешков рассудит «Спартак» и «Краснодар»
04 марта Комментарии23
СлухиРФС запретил судьям пить алкоголь в общественных местах
03 марта Комментарии34
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Vasilich-74
Vasilich-74
вчера в 21:34
Да видели мы ваш левоногий фотошоп, убожества. Можете теперь засунуть свою комиссию в 63 и не высовывать.
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:18
Ну и чего тут обсуждать? Ловрену мяч (отскочив от перекладины) попал точно в такую же часть руки, отлетел в штрафную - всё!!! Пенальти!!! Без разговоров!!! Если бы не твое предплечье, мяч пересёк бы линию ворот!!! (Кто этот Всезнайка, умеющий заглядывать в будущее???) Ловрен рукой не играл - мяч просто попал...
По-моему, ситуация один в один...
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 17:14
Осталось еще ввести правило что если мяч попадает Дзюбе в пах то это рука!)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:44
Руко63е руководители мирового и европейского футбола создают руко63е правила для руко63х футболистов.
112910415
112910415
вчера в 16:10
не надо плодить "разъяснения" -
убедительнее раз от раза не становится
RomzesRZN
RomzesRZN
вчера в 15:50, ред.
Все правильно, все зависит ещё и от антропонимии представителей различных команд. Например, если петербургские ребята сыграют ладонью, это не будет считаться игрой рукой. Зато таковой будет считаться игра головой у футболистов, например, Спартака.
В РПЛ все равны, но некоторые равнее. :)
за
за ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 15:30
У РФС вместо лица подмышки.
pomor45
pomor45
вчера в 15:23
Плечо оно такое - у каждого болельщика своё. Всё зависит от того, в чьи ворота назначен пенальти.
tamerlan71
tamerlan71
вчера в 15:23, ред.
Мы имеем дело с важным прецедентом: правило вытянутой руки отменяется, когда мяч выше уровня подмышки ..я сдохну от этой формулировки со смеху.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 15:22
Да гореть этому РФС в аду !
d_fincher
d_fincher
вчера в 15:18
Судя по схеме, пенальти-то нет.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:55
Дело ясное что дело темное!В РФС по ходу совсем уже ё-сь!Подмышки ищут)
Capral
Capral
вчера в 14:45
Интересно, каким штангенциркулем они меряли?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 14:38
"Ниже уровня подмышки..." , даааа, вот чем занят РФС! Это как раз его уровень!
Может кто подскажет, где именно находится "уровень подмышки"?
Уровень подмышки = уровень мозга...
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 14:34
Сколько можно мусолить? Это какой-то стыд, чем занимаются в РФС. Забивать надо больше, а не ныть.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:27
Сколько можно ныть по этому эпизоду? Пенальти быть и точка.
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:26
Ну и клоунада разыгралась в нашем весёлом судейском корпусе, дабы отмазать хорошего судью Левникова и объяснить всем зрячим зрителям, что они слепые кретины!
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:56
Даже по телевизионной картинке было видно что была рука.....и без повторов.
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 13:35
Судя по картинке, уровень «ниже подмышек» Мозеса выше уровня подбородка Мозеса, и находится где-то на уровне лба.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:30
Хуже всего судье: любое его решение неверное.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:22
Пора уже забыть эту игру.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 13:18
Признали по фотографии, которая официально признана отфотошопленной)
Djebrael
Djebrael
вчера в 13:06
Тут еще разобраться бы попал или сыграл....
Futurista
Futurista
вчера в 13:04
Рука-лицо...
LOpp
LOpp
вчера в 12:49, ред.
а зачем тогда картинку сфотошопили?
клоуны газовые.
Добряк
Добряк
вчера в 12:44
Что-то давненько Федун не снимал команду с чемпионата...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 12:44
Какие вообще могут быть споры, очевиднейший пенальти для всех, кроме болельщиков спартака, да и то многие из них согласны.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 12:44
РФС уже давно потерял лицо!
stavr74
stavr74 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:33
Всем ясно , что РФС оо76ся и теперь правдами и не правдами выкручиваются.
Закон как дышло кто платит , так и читается .
Украл буханку хлеба в тюрьму
Украл миллиард в думу
Capral
Capral
вчера в 12:27
Интересно, как долго ещё будут мусолить этот эпизод?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100