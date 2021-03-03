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РФС запретил судьям пить алкоголь в общественных местах

03 марта 2021, 19:40

Судейский комитет РФС отреагировал на скандальные эпизоды с участием арбитров, которые случились в прошлом сезоне после матча 18-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» (1:0) и перед игрой 19-го тура «Тамбов» – «Урал» (1:1).

Тогда на ужинах, где присутствовали судьи и представители клубов, употреблялись алкогольные напитки.

По этой причине комитет разработал следующие правила для главных и резервных судей, а также ассистентов, ВАР и АВАР:

1. Они должны избегать общения с представителями футбольных клубов, которое выходит за рамки выполнения обязанностей судьи, ассистента судьи, резервного судьи, инспектора, ВАР, АВАР.

2. Они должны беречь свою репутацию, соблюдать высокие стандарты поведения в сфере морали и этики, не подрывать доверия участников соревнований и любителей футбола.

3. Они должны не допускать присутствия в судейской комнате представителей футбольного клуба, а также иных лиц, за исключением судьи, ассистента судьи, резервного судьи, инспектора судьи, ВАР, АВАР, делегата или комиссара.

4. Им запрещается совместное времяпрепровождение с представителями футбольных клубов в дни перед матчем и после матча, в день матча, в любом публичном месте.

Исключением являются случаи, которые прямо предусмотрены регламентами соревнований или организационно-распорядительными документами РФС.

5. Им запрещается распитие алкогольных напитков в публичных местах, включая бары и рестораны, в дни перед матчем и после матча, в день матча.

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04 марта Комментарии23
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Все комментарии
протон1
протон1 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
04 марта в 17:10
объясню. прочтите заголовок статьи. и то как выпивая судьи выходили играть дережировать футболом. аса бальта это как иронически сказано. и то что впредь такого оркестра не будет или принят запрет перед игрой пить алкоголь. те то бухали перед игрой. выходят пьяными и судят на нетрезвую голову. ну как то так . догнал ты или нет тонкий мой юмор . не знаю. думай
протон1
протон1
04 марта в 01:20
вартет

Проказница Мартышка,
Осел,
Козел
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки, —
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
«Стой, братцы, стой! — кричит Мартышка. — Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!»
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
«Постойте ж, я сыскал секрет! —
Кричит Осел, — мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем».
Послушались Осла: уселись чинно в ряд;
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.
«Пожалуй, — говорят, — возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь, как нам сесть!»
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, —
Им отвечает Соловей, —
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».
протон1
протон1 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
04 марта в 01:18
басня крылова.
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 марта в 00:50
Ещё не известно как это особый подвид Homo sapiens, под названием "Судья РПЛ" поведёт себя в ограничительных условиях описанных выше....
Они конечно живучие...чем их только не испытывали...полиграфами...штрафами...отстранениями - всё, ни почём...
Но тут....особый случай...)))
Что может быть страшней злодея ??
Правильно....
Только злодей лишённый на 72 часа общения, развлечений и выпивки....
Гoша Зверев
Гoша Зверев
03 марта в 23:54
Судей надо контролировать
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
03 марта в 22:54
Так все же в общественных, или публичных местах ? В общественных местах у нас всем запрещено даже пиво распивать. Как контролировать? Судьям видеокамеру, как Гаишникам прикреплять, чтобы фиксировать все.? Что то не то в этом законе!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Gahi (раскрыть)
03 марта в 22:27, ред.
Давайте тогда и на наркотики их проверять, а заодно и на супружескую верность. От этих людей в чёрном чего хочешь можно ожидать, очень подозрительные личности, к которым испытываешь такие неприязненные отношения, что кушать не можешь ( х/ф " Мимино " ).
Lu4nik
Lu4nik
03 марта в 21:55
РФС, вы сами себя запретили бы, что-ли...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
03 марта в 21:52
В 1934 году начались политические репрессии. Подозревали всех и вся, пышным цветом расцвели доносы на неугодных лиц, кругом мерещились одни враги. Прошло почти сто лет, а из наших людей так и не удалось вытравить позорное чувство подозрительности. Теперь под удар попали футбольные арбитры. Сидят с кем-нибудь за столом в общественном месте, потягивают винцо ( и не только ) - ату их, наверняка плетут интриги и договариваются о сумме отступных за "нормальное" судейство. А если ты общаешься с представителями клубов по поводу здоровья родных и близких, то ты являешься верным кандидатом на звание коррупционера. Не дай бог, если ты с кем-нибудь перед матчем, во время оного или после пожали друг другу руки и поинтересовались, как дела - немедленно проверить арбитра на детекторе лжи. Они же не люди - они подозреваемые, им априори доверия нет.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
03 марта в 21:51
Все эти нововведения напоминают пословицу :
"Чем дальше в лес, тем толще партизаны")))/
Союзник противников
Союзник противников
03 марта в 21:35
Как же теперь они селёдку кушать-то будут? Молоком запивая,или пепси?
Parma1972
Parma1972
03 марта в 21:27
Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве.
nikoladolgov
nikoladolgov
03 марта в 21:16
Бухать это полезно, но в меру !
Сантус
Сантус ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
03 марта в 21:16
только не в затяжку...
протон1
протон1
03 марта в 21:14
хватит с нас саш емельяниных .
протон1
протон1
03 марта в 21:14
пускай вдувают в муштуки промиле итп. определяют санитры. и не допускают. выходят на праздник видители. судить в пьяном виде. а сколько таких было егоровых? почти каждая игра судьи была такая. как алкаши дирижеры на скрипках. аса бальта две скрипки и сели под лужок . и не идет
протон1
протон1
03 марта в 21:11
шалапайство это судейское. сидите после игр пейте хоть бочками е мае. в исламе что говрят почитайте про алкаголь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 марта в 21:03
Дискриминация прав человека...
ЮЗИК
ЮЗИК
03 марта в 20:57
Это просто какое-то кощунство
berda2003
berda2003
03 марта в 20:56
... а с представительницами футбольных клубов в публичных домах, можно?
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
03 марта в 20:48
А курить можно?
beefs
beefs
03 марта в 20:47
правильно, только под одеялом...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ cska1948 (раскрыть)
03 марта в 20:32
Думаю, более простым решением будет плюнуть на этот комитет по этике)
Сантус
Сантус
03 марта в 20:28
...и я бы добавил,они обязательно должны быть причислены РПЦ к лику святых..
112910415
112910415
03 марта в 20:25
как жить-то тогда ?! )
mihaluch
mihaluch
03 марта в 20:25
К юбилею Горбачёва М С это постановление вышло.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
03 марта в 20:24
Скоро арбитров не останется в стране.
Gahi
Gahi
03 марта в 20:18
Всё правильно, но самое главное чтобы арбитры в судейской комнате не распивали алкогольные напитки, куда не допускаются иные лица. А перед тем как выходить на поле арбитрам, нужно чтобы ответственные лица в присутствие комиссара матча могли брать у них пробу на наличие алкоголя в организме. Удачи и пусть трезвый взгляд арбитров, не допустит грубых ошибок в игре.
cska1948
cska1948
03 марта в 20:17
С появлением этого документа некоторые находятся на распутье, с чем завязывать: с выпивкой или судейством?
Caniggia
Caniggia
03 марта в 20:08
Эх, придётся теперь "самым гуманным и справедливым судьям в мире" не в дорогих ресторанах светиться, а в частных владениях Миллеров, Федунов и прочих Ротенбергов принимать чемоданы, пить и откушивать "чем бог послал" до и после матчей. Тяжела же доля российских футбольных судей!
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