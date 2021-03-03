РФС запретил судьям пить алкоголь в общественных местах

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03 марта 2021, 19:40

Судейский комитет РФС отреагировал на скандальные эпизоды с участием арбитров, которые случились в прошлом сезоне после матча 18-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» (1:0) и перед игрой 19-го тура «Тамбов» – «Урал» (1:1).

Тогда на ужинах, где присутствовали судьи и представители клубов, употреблялись алкогольные напитки.

По этой причине комитет разработал следующие правила для главных и резервных судей, а также ассистентов, ВАР и АВАР:

1. Они должны избегать общения с представителями футбольных клубов, которое выходит за рамки выполнения обязанностей судьи, ассистента судьи, резервного судьи, инспектора, ВАР, АВАР.

2. Они должны беречь свою репутацию, соблюдать высокие стандарты поведения в сфере морали и этики, не подрывать доверия участников соревнований и любителей футбола.

3. Они должны не допускать присутствия в судейской комнате представителей футбольного клуба, а также иных лиц, за исключением судьи, ассистента судьи, резервного судьи, инспектора судьи, ВАР, АВАР, делегата или комиссара.

4. Им запрещается совместное времяпрепровождение с представителями футбольных клубов в дни перед матчем и после матча, в день матча, в любом публичном месте.

Исключением являются случаи, которые прямо предусмотрены регламентами соревнований или организационно-распорядительными документами РФС .

5. Им запрещается распитие алкогольных напитков в публичных местах, включая бары и рестораны, в дни перед матчем и после матча, в день матча.