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Мешков рассудит «Спартак» и «Краснодар»

04 марта 2021, 10:12

Стали известны судейские назначения на матчи 21-го тура РПЛ.

ЦСКА — «Ахмат»: судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Роман Милюченко, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Гаряфий Жафяров.

«Ротор» — «Химки»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Роман Усачев, Дмитрий Березнев; резервный судья — Артем Чистяков; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Ростов» — «Сочи»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Мартынов.

«Урал» — «Уфа»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Михаил Вилков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Динамо» — «Тамбов»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Максим Ковалев; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR — Николай Волошин; AVAR — Николай Богач; инспектор — Алексей Тюмин.

«Спартак» — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Владимир Миневич; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Артем Любимов; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Николай Левников.

«Арсенал» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Александр Гвардис.

«Рубин» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Игорь Панин; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Вячеслав Харламов.

Напомним, что в прошлом туре РПЛ разгорелся очередной судейский скандал.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:59
Вскоре увидим......удастся ли связке Соболев-Мешков превзойти тандем Соболев-Лапочкин...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
04 марта в 19:22
Безбородову снова спецзаказ дали.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
04 марта в 17:03
Ростов просто душат, поставить судить фк Ростов Безбородова и я уверен,второе место обеспечено.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ RomzesRZN (раскрыть)
04 марта в 17:01
Газпром ,мечты сбываются.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
04 марта в 17:00
Матч фк Ростов-фека Сочи будет судить изчадие газпрома
pomor45
pomor45 ответ cska1948 (раскрыть)
04 марта в 13:36
Чемпионатов без скандалов вообще в мире нет.
ildar_3871
ildar_3871
04 марта в 13:19
Зачем нам Карасев , поменяйте на другого !
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
04 марта в 13:05
Тренеры у них необычные :)
Бубнин
Бубнин
04 марта в 12:22
    leopit
    leopit
    04 марта в 12:01
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      04 марта в 11:33
      Если команда забивает на гол , а то и на три больше , то не поможет ни какой судья даже Казарцев с Вилковым. Надо играть и забивать, и не ныть потом на судью.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      04 марта в 10:55
      Тут пишут, что Сиденков и бригада новички. Если, это так, то зачем корпус ставить на это противостояние?
      Ротор-Химки, Уфа-Урал. Вполне достаточно для начала.
      А тут, в памперсах выходить на матч придется). Или грудь в деньгах, или голова в кустах).
      Жёсткий тур будет..Уже не оптимист, а после монтажера РФС, так вообще пессимизмом отдает.
      "Победы сильнейшему" смысла по большому нет наверно больше говорить. Пишу "наверно". Это хорошо. Значит есть надежда на чистый тур).
      Тарасовские мечты
      Тарасовские мечты
      04 марта в 10:42
      спартак пускает в бой запасные резервы.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      04 марта в 10:32
      Пусти козла в огород ! Жалко Краснодар ....
      cska1948
      cska1948 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
      04 марта в 10:32
      В нашем чемпионате без скандалов не бывает!
      RomzesRZN
      RomzesRZN
      04 марта в 10:31, ред.
      Казарцева опять на Сочи ставят?)) и сразу против конкурента по таблице. Ну хоть бы постеснялись, честное слово)
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      04 марта в 10:30
      Лишь бы без скандалов!
      cska1948
      cska1948
      04 марта в 10:30
      Судья, Иван Сиденков новое лицо в РПЛ, как и вся судейская бригада. Интересно посмотреть, как готов ближайший судейский резерв для работы в РПЛ.
      Союзник противников
      Союзник противников
      04 марта в 10:30
      Сейчас начнут разбираться :Тарасовский судейка,или газпромовский!? Ничейный он,ибо "Спартак" положению "Зенита" уже не угрожает,а "Краснодар" -ваще никому не угрожает...
      Крикун
      Крикун
      04 марта в 10:30, ред.
        -Хостинский-
        -Хостинский-
        04 марта в 10:21
        Крот
        STVA 1
        STVA 1
        04 марта в 10:16
        Посмотрим что получится
        Василий 50
        Василий 50
        04 марта в 10:14
        Тренеры у них слабые
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