Адиев: «Рондон сыграл определяющую роль в ключевых моментах»

Экс-наставник «Чайки» поделился мнением о матче 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ахматом» (2:0).

У «Ахмата» осталось чувство недосказанности во втором тайме. Замены не сыграли в должной мере. Понятно, почему они были сделаны после проигрыша первого тайма, но они не проявили себя.

В первом тайме «Ахмат» играл прилично, было пару подходов, они могли бы и второй тайм начать также. Были быстрые вылеты и несколько моментов. Обе замены, сделанные в перерыве, не сыграли, Талалаев хотел поднять игру и сыграть больше в позиционной манере.

Что касается Рондона, не могу сказать, что он находится в идеальной форме, но в ключевых моментах он сыграл определяющую роль.