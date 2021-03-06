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Адиев: «Рондон сыграл определяющую роль в ключевых моментах»

06 марта 2021, 16:46
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Экс-наставник «Чайки» Магомед Адиев поделился мнением о матче 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ахматом» (2:0).

У «Ахмата» осталось чувство недосказанности во втором тайме. Замены не сыграли в должной мере. Понятно, почему они были сделаны после проигрыша первого тайма, но они не проявили себя.

В первом тайме «Ахмат» играл прилично, было пару подходов, они могли бы и второй тайм начать также. Были быстрые вылеты и несколько моментов. Обе замены, сделанные в перерыве, не сыграли, Талалаев хотел поднять игру и сыграть больше в позиционной манере.

Что касается Рондона, не могу сказать, что он находится в идеальной форме, но в ключевых моментах он сыграл определяющую роль.

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ДАША Д
ДАША Д
06 марта в 18:10
Теперь ясно что не зря взяли.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
06 марта в 17:29
Рондона стало заметно только после пробития пенальти, до этого я его не видел
sv_1969
sv_1969
06 марта в 17:03
В РПЛ приехал Рон)))Щас начнутся хвалебные оды!А как не получится что , будут камнями побивать(
shlomo
shlomo
06 марта в 16:48
Посмотрим на него в дальнейшем...но картину особо не портил...
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