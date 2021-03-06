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Талалаев: «Рондон сфолил в моменте со вторым голом»

06 марта 2021, 16:30
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение своей команды в матче 21-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

Хороший первый тайм, не уступали сопернику, имели моменты. Можно было не иметь пенальти в свои вороты. По второму: «армейцы» хорошо играют по счету, ну и мы рассчитывали на более агрессивную игру тех, кто выходит на замену.

Мы не хотели терять Беришу, нам еще ехать в Питер и бороться за очки. Рекомендую пересмотреть момент с голом. Рондон хороший силовой нападающий, но, на мой взгляд, был фол.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
06 марта в 19:58
Я очень рад, что мы поняли друг друга! Спасибо!
oFANATo
oFANATo
06 марта в 19:05
Да нет
Нормальная игра была корпус в корпус
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
06 марта в 18:47
))))) понятно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
06 марта в 18:39
А ты знаешь, что неэтично называть себя двумя словами " ученый" и "эксперт" ? К тому же понятие эксперт несет в себе юридический оттенок. Кстати, а с какой стати Мостовой, Аршавин, Быстров, и даже Уткин называют себя эксперты.? На этом сайте, насколько мне память не изменяет , экспертом себя называет один гражданин, это Мыловар, он же Клоун (на 25%)
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
06 марта в 18:35
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
    06 марта в 18:21
      AmIIIeR89
      AmIIIeR89
      06 марта в 18:15
      Ну, по сравнению с тем же Дзюбаном, Рондон даже близко не фолил.
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      06 марта в 17:58
      ЦСКА с победой! Но я тоже соглашусь с тренером на счет второго гола и жду результата экспертного разбора.
      Anisovich
      Anisovich
      06 марта в 17:47
        SHMEL258
        SHMEL258
        06 марта в 17:32
        Пытаюсь отойти от клубных пристрастий и взглянуть беспристрастно на эпизод и все равно не вижу фола...
        STVA 1
        STVA 1
        06 марта в 17:00
        2:0 вообще то)
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        06 марта в 16:46
        Пошли дешёвые отмазы...
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        06 марта в 16:33
        Талалаев неплохой тренер. но у него "свой" взгляд на Правила. Чем то Тедеску напоминает.
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