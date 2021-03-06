Талалаев: «Рондон сфолил в моменте со вторым голом»

Главный тренер «Ахмата» прокомментировал поражение своей команды в матче 21-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

Хороший первый тайм, не уступали сопернику, имели моменты. Можно было не иметь пенальти в свои вороты. По второму: «армейцы» хорошо играют по счету, ну и мы рассчитывали на более агрессивную игру тех, кто выходит на замену.

Мы не хотели терять Беришу, нам еще ехать в Питер и бороться за очки. Рекомендую пересмотреть момент с голом. Рондон хороший силовой нападающий, но, на мой взгляд, был фол.