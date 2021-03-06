Ганчаренко: «Мы должны лучше использовать Рондона»

Главный тренер ЦСКА подвёл итоги матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0).

Победа заслуженная. Хорошо оборонялись, не давали «Ахмату» развернуться у наших ворот. По атаке: если 2:0, пенальти и гол Влашича, наверное, так и должны были. Предпосылки, чтобы увеличить счет, были, но это все равно хороший результат. После поражения было важно победить, чтобы продолжить путь наверх.

Помазун хорошо сыграл на выходах и руководил защитой. Ему было важно сыграть на ноль после матча с «Локо», он это сделал. Главное, что не чувствовалось, чтобы он нервничал. Дадим ли Помазуну игровое время после выздоровления Игоря Акинфеева? Посмотрим, может, в кубковом матче. Все зависит от календаря. Может, к следующему матчу у нас кто-то восстановится. После выходных оценим состояние игроков, но такая вероятность довольно высока.

Должны Рондона использовать лучше. Учитывая его качество, надо до конца понять, как ему доставлять мяч, что от него ожидать. Рондон стал лучше двигаться, попадать в нужные моменты. Цепляется за мяч во всех нужных эпизодах, а гол плюс пас — то, что нужно от нападающего.