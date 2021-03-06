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Ганчаренко: «Мы должны лучше использовать Рондона»

06 марта 2021, 16:14
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвёл итоги матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0).

Победа заслуженная. Хорошо оборонялись, не давали «Ахмату» развернуться у наших ворот. По атаке: если 2:0, пенальти и гол Влашича, наверное, так и должны были. Предпосылки, чтобы увеличить счет, были, но это все равно хороший результат. После поражения было важно победить, чтобы продолжить путь наверх.

Помазун хорошо сыграл на выходах и руководил защитой. Ему было важно сыграть на ноль после матча с «Локо», он это сделал. Главное, что не чувствовалось, чтобы он нервничал. Дадим ли Помазуну игровое время после выздоровления Игоря Акинфеева? Посмотрим, может, в кубковом матче. Все зависит от календаря. Может, к следующему матчу у нас кто-то восстановится. После выходных оценим состояние игроков, но такая вероятность довольно высока.

Должны Рондона использовать лучше. Учитывая его качество, надо до конца понять, как ему доставлять мяч, что от него ожидать. Рондон стал лучше двигаться, попадать в нужные моменты. Цепляется за мяч во всех нужных эпизодах, а гол плюс пас — то, что нужно от нападающего.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
06 марта в 19:09
Рондон сегодня молодец
Осваивается в новой команде
Гол и результативная передача
Это то что сейчас нужно
Leha-ha50
Leha-ha50
06 марта в 17:41
Помазун вполне зрелый вратарь, он это уже доказал . А вот как использовать Рондона - это уже забота Ганчаренко и всего тренерского штаба. По большому счету прибавлять надо многим. Многие не так ярко играют , как прежде. Но посмотрим чем "порадует" нас Витя в следующих турах.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
06 марта в 17:37
Мы Должны Рондона использовать лучше.
А кто это, - "Мы"???
drug01
drug01
06 марта в 16:26
Счёт по игре
STVA 1
STVA 1
06 марта в 16:16
Первые игры!Потом мож и лучше будет
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