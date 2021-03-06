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«Посмотрел шикарный футбол». Чепчугов посетил матч ЦСКА — «Ахмат»

06 марта 2021, 17:37
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал о приглашении на матч РПЛ «армейцев» с «Ахматом» (2:0).

На игру попал благодаря руководству: Сергей Павлович Аксёнов и Роман Юрьевич Бабаев совместным решением пригласили меня на матч с «Ахматом». Я, конечно же, с удовольствием откликнулся. Посмотрел шикарный футбол, а ЦСКА одержал уверенную победу. Если раньше я наблюдал за игрой с лавочки, то сегодня приятно удивился: с трибуны совсем другой вид и ракурс. Мне всё понравилось. В своём сердце я разделяю эту победу вместе с ЦСКА. Сегодня был замечательный день.

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ermak6848
ermak6848
06 марта в 18:49
Игра как игра - просто фк " АХМАТ" не хватило физики..
112910415
112910415
06 марта в 18:49
возвращайся к жизни, парень !
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
06 марта в 18:32
Матч действительно неплохой. Жаль что неплохой мастер просиживает на трибуне, еще вполне мог поиграть. Надо Серёге самому с собой справиться и всё будет нормально.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
06 марта в 18:17
    sv_1969
    sv_1969
    06 марта в 18:05
    Наверное Сергей не то смотрел!
    drug01
    drug01
    06 марта в 17:52
    Счёт по игре
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    06 марта в 17:50
    У бедняги едет крыша, если кто не в курсе проблемы, посмотрите инстаграм Чепчугова - он там ложками ест окурки, оставляет странные послания к Аллаху и вообще кажется, что он на тяжелых наркотиках.
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