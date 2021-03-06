«Посмотрел шикарный футбол». Чепчугов посетил матч ЦСКА — «Ахмат»

Бывший голкипер ЦСКА рассказал о приглашении на матч РПЛ «армейцев» с «Ахматом» (2:0).

На игру попал благодаря руководству: Сергей Павлович Аксёнов и Роман Юрьевич Бабаев совместным решением пригласили меня на матч с «Ахматом». Я, конечно же, с удовольствием откликнулся. Посмотрел шикарный футбол, а ЦСКА одержал уверенную победу. Если раньше я наблюдал за игрой с лавочки, то сегодня приятно удивился: с трибуны совсем другой вид и ракурс. Мне всё понравилось. В своём сердце я разделяю эту победу вместе с ЦСКА . Сегодня был замечательный день.