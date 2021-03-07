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Тассотти: «„Милану“ всё ещё по силам бороться за титул в Серии А»

07 марта 2021, 13:20

Бывший футболист «Милана» Мауро Тассотти считает, что миланский клуб все еще может побороться за Скудетто в этом сезоне.

В данный момент «Милан» отстает от «Интера», который идет на первом месте, на шесть очков в таблице Серии А.

«Милан» должен верить, что им всё ещё по силам бороться за титул. Если бы не прекрасная игра «Интера», то «Милан» до сих пор бы возглавлял таблицу.

«Милан» должен сосредоточиться на предстоящих играх, не заглядывая вперед. В команде много травмированных, но это было предсказуемо.

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Leha-ha50
Leha-ha50
07 марта в 13:44
Осенью Милан долго лидировал, но уже тогда многие эксперты предполагали , что именно Интер свое возьмет. Нет пока у Милана запаса прочности, приличный отрыв от преследователей растаял как утренний туман. Теперь все зависит от Интера. Если команда Конте спотыкаться не начнет регулярно, шансов достать Интер практически нет. Интер на данный момент выглядит сильнее остальных.
Всем здоровья.
1bear
1bear
07 марта в 13:25
...будет непросто,состав оставляет желать лучшего
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