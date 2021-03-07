Тассотти: «„Милану“ всё ещё по силам бороться за титул в Серии А»

Бывший футболист «Милана» Мауро Тассотти считает, что миланский клуб все еще может побороться за Скудетто в этом сезоне.
В данный момент «Милан» отстает от «Интера», который идет на первом месте, на шесть очков в таблице Серии А.
«Милан» должен верить, что им всё ещё по силам бороться за титул. Если бы не прекрасная игра «Интера», то «Милан» до сих пор бы возглавлял таблицу.
«Милан» должен сосредоточиться на предстоящих играх, не заглядывая вперед. В команде много травмированных, но это было предсказуемо.
Всем здоровья.
Всем здоровья.