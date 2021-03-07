Тассотти: «„Милану“ всё ещё по силам бороться за титул в Серии А»

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07 марта 2021, 13:20

Бывший футболист «Милана» считает, что миланский клуб все еще может побороться за Скудетто в этом сезоне.

В данный момент «Милан» отстает от «Интера», который идет на первом месте, на шесть очков в таблице Серии А.