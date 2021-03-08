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Грулёв: «„Тамбову“ нечего терять — против таких команд тяжело играть»

08 марта 2021, 13:07
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулёв подвел итоги матча РПЛ с «Тамбовом» (2:0). Хавбек открыл счёт в этой встрече.

Команда у «Тамбова» хорошая. Видно, что сплочённый коллектив, хотя его собрали совсем недавно. Бьются друг за друга, все силы отдают на поле. Им нечего терять — против таких команд тяжело играть. Что касается гола, Захарян собрал у себя трёх человек, а я инстинктивно открылся вбок. Он отдал отличный пас, так что мне оставалось только реализовать его.

Весна ещё не наступила, на улице минус пять, так что поле было тяжёлым и ноги садились. Хорошо, что выиграли. Двигаемся дальше, готовимся к «Спартаку».

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Василий 50
Василий 50
08 марта в 14:04
Но нечего и показать.
mihaluch
mihaluch
08 марта в 13:43
Тамбов надо было вовремя продать или передать другому городу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 марта в 13:31
Выиграют и потом похвалят...
Ironigor
Ironigor
08 марта в 13:29
Всё что можно было потерять, вы уже давно потеряли!!! Конечно жаль болельщиков и футболистов которые до конца остаются с клубом. А губернатора точно нужно привлечь к ответственности за развал футбола в регионе и мечты которые забрал у детей стремившихся играть за родной клуб!!! Когда же кто нибудь ответит за такие преступления против детства , развал футбола,и просто за уничтожение здорового образа жизни !!!??? Всем здоровья и добра!!!
ДАША Д
ДАША Д
08 марта в 13:27
В Тамбове и команды нет, просто сборище игроков.
cska1948
cska1948
08 марта в 13:11
Игроки Тамбова бьются в каждом матче не сколько за Тамбов, сколько за своё имя. Им важно заинтересовать своей игрой другие клубы РПЛ.
asraeil
asraeil
08 марта в 13:07
Даже не вопрос...уже все потеряно к сожалению....
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