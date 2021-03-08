Бышовец: «Победой над „Краснодаром“ „Спартак“ сгладил свои проблемы»

Заслуженный тренер СССР поделился мнением о поражении «Краснодара» от «Спартака» (1:6) в матче 21-го тура РПЛ .

Мы давно не видели «Спартак» со знаком «плюс» и такой «Краснодар» со знаком «минус». «Краснодар» был далек от оптимального состава и готовности. Они испытывали неуверенность после стольких поражений, но это не умаляет заслуг спартаковцев. Этой победой «Спартак» сгладил определенные проблемы, возникшие в последнее время, и ослабил разговоры вокруг Тедеско.

Стоит ли оставлять Тедеско? Если таких матчей будет больше, то кто же откажется?! А вот продолжит ли Мурад Мусаев тренировать «Краснодар», во многом зависит от Галицкого: какой кредит доверия к тренеру у него еще остался.