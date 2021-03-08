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Бышовец: «Победой над „Краснодаром“ „Спартак“ сгладил свои проблемы»

08 марта 2021, 12:09
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)6 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о поражении «Краснодара» от «Спартака» (1:6) в матче 21-го тура РПЛ.

Мы давно не видели «Спартак» со знаком «плюс» и такой «Краснодар» со знаком «минус». «Краснодар» был далек от оптимального состава и готовности. Они испытывали неуверенность после стольких поражений, но это не умаляет заслуг спартаковцев. Этой победой «Спартак» сгладил определенные проблемы, возникшие в последнее время, и ослабил разговоры вокруг Тедеско.

Стоит ли оставлять Тедеско? Если таких матчей будет больше, то кто же откажется?! А вот продолжит ли Мурад Мусаев тренировать «Краснодар», во многом зависит от Галицкого: какой кредит доверия к тренеру у него еще остался.

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Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
08 марта в 14:02, ред.
Коней в 1993 году так погладили. Только тогда было -6-0.
КЭТиК
КЭТиК
08 марта в 13:29
Такой разгром равной команды раз в жизни бывает.
izrafel
izrafel
08 марта в 13:12
Сгладил до следующего матча.... а там будем посмотреть...
yrasikos22
yrasikos22
08 марта в 13:04
Какие сглаживания если до этого были 4ре поражения подряд,а обескровленный Краснодар не сложно обыграть,пусть Спартак выйграет ещё 3 матча тогда можно что то говорить...
Romkurch
Romkurch
08 марта в 12:51
Какую чушь несет Бышовец.
cska1948
cska1948 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
08 марта в 12:51
Вот именно! Сгладить, далеко не одно и тоже, что решить!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
08 марта в 12:40
Он их отложил
нечитайло
нечитайло
08 марта в 12:36
    cska1948
    cska1948
    08 марта в 12:35
    Посмотрим, какие диферамбы будут петь Тедеско через неделю, после игры с ДМ.
    mihaluch
    mihaluch
    08 марта в 12:22
    Ни какого кредита доверия к Муссе не осталось и так долго задержался.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    08 марта в 12:13
    Одним матчем не сгладит, нужна серия побед
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    08 марта в 12:13
    В следующем могут появиться...
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