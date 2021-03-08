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Гендиректор «Краснодара» ответил на призывы уволить Мусаева

08 марта 2021, 12:43

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал призывы к отставке главного тренера команды Мурада Мусаева после разгромного поражения от «Спартака» (1:6) в матче РПЛ.

Мнения столичных журналистов и аналитиков в данном случае нас не очень сильно беспокоят. А нашим болельщикам я хотел бы напомнить, что мы за последние три года два раза были бронзовыми призёрами, практически всегда удачно выступали в групповых этапах Лиги Европы. Более того, в год пандемии, в борьбе с болезнью и травмами, наш клуб впервые в его короткой истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. И считаем, что достойно там выступил, выйдя по итогам в «евровесну». И во всём этом есть безусловная заслуга Мурада Мусаева. Мусаева и игроков команды. Как и в том, что происходит сейчас. Так что не нужно разделять ответственность между тренером и игроками, они вместе выигрывают и проигрывают.

Так вот, если вам нужна официальная позиция руководства клуба: Мурад Мусаев, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры, уволен не будет и продолжит работу с командой.

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Все комментарии
311
311
08 марта в 22:25
Получается, что зря сливали его в матче со Спартаком?)
praporchik zadov
praporchik zadov
08 марта в 21:03
Кто знает чей это протеже Мусаев и от куда он взялся в футболе что хрен выгонишь?
Kosmos58
Kosmos58
08 марта в 19:50
Хачиг, ты не прав!!! С Муссаевым вы уже скатились к середнячкам! Срочно менять селекционную политику и тренера!!!
Indian
Indian
08 марта в 19:44
Краснодарцы, идите на Кубань. Тут кина не будет...
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
08 марта в 19:08
Краснодар, это частный проект, но у них есть академия, которая может поставлять игроков, поэтому желаю этому клубу многих лет пребывания в рф футболе
SPARTAK_SPARTAK
SPARTAK_SPARTAK
08 марта в 18:06
Как разберутся между собой так быки сразу выстрелят, они ни раз нас радовали в евро и уверен что еще ни раз порадуют, удачи им!
Vasilich-74
Vasilich-74
08 марта в 16:57
    металлург
    металлург
    08 марта в 16:33
    Такой конкретики не часто слышишь или читаешь про тренера в футбольной команды от высшего руководства
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ Крикун (раскрыть)
    08 марта в 16:31, ред.
    Ну , то было в декабре , а сейчас март. Не может же Спартак ни когда не забивать...???? Бывает ...и в Топ -5 по 5-6 отгружают Ливерпулям , Барселонам и иным великим клубам.
    Я еще раз повторяю...Ионов в защите , пол состава нет...А ну ка убери сейчас в цска или зените столько игроков...Получат, конечно получат , только вопрос Сколько.???
    Тем более у Спартака эмоции зашкаливали с приходом Квинси .....
    Мясо69
    Мясо69 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
    08 марта в 16:04
    Мусаев виноват в поражении ровно столько же, сколько и, например, Ионов, или Классон. И всё правильно гендир говорит, что не нужно разделять ответственность за результат игроков и тренера!
    makkie
    makkie
    08 марта в 15:53
    Значит соперники могут спать спокойно)
    PiterGrad
    PiterGrad
    08 марта в 15:44
    Ну и смысл жить прошлым?? Если в настоящем у команды нет игры и нет результата? Деньги не нужны или как? Просто понять охота.... Человек может он хороший и заслуживает уважение...но страдать вся структура не должна. Такая же ситуация и у Зенита.
    Олег Орешкин
    Олег Орешкин
    08 марта в 15:38
    Очень жаль Краснодар. Не плохая была команда. Развал на мой взгляд у команды начинается. Позиция руководства Краснодара удивляет и попросту плюет не только на команду и на ее болельщиков, но и на весь Российский футбол. Если бы я был болельщиком Краснодара я бы не только сам но и подговорил бы своих друзей и знакомых не ходить больше на стадион и полностью проигнорировать оставшиеся матчи команды до принятия кардинальных решений.
    Тогда пускай клуб скатывается в ФНЛ и доказывает то, что он способен противостоять Балтике, Торпедо, Шиннику и другим.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    08 марта в 15:38
    Ясно, понятно. Полное доверие к Мусаеву и вера в светлое будущее! Ой, не знаю, не знаю....
    ATG
    ATG
    08 марта в 15:36, ред.
    Дело говорит ! Так что все успокойтесь болелы и хватит хейтить всех и вся! А то реально зажрались ... Верим в команду! А мнения чаек которые везде хейтерят - не принимать во внимание ! А то умники якобы всё знают
    pomor45
    pomor45
    08 марта в 15:32
    Решать будет Галицкий.
    dzvinka
    dzvinka ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    08 марта в 15:06
    что мешает обьединить эти два качества в одном человеке?)))
    dzvinka
    dzvinka ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    08 марта в 15:05
    совершенно верно, охранник раздевалки, или кто там он по должности - пока "батя" играется в игрушку.
    АлексАлекс
    АлексАлекс
    08 марта в 15:01
    Пока тренер работает - было бы тупо со стороны руководства говорить иное. Что он должен был сказать? Типа да, 77 тренер, уволим в конце сезона? Или может уволить, когда сыгран 21 матч? Нормальная позиция и правда в его словах есть, Краснодар не суперклуб и то, что в ЛЧ играл - успех и две броны - достижение.
    Аксинья
    Аксинья
    08 марта в 14:55
    Раньше были только вечный зов, вечный бой и вечный двигатель - теперь появился и вечный тренер...
    stanichnik
    stanichnik ответ ermak6848 (раскрыть)
    08 марта в 14:51
    Доброго Здоровья, Бен!
    А для чего сейчас производить денежные вливания? Скорее всего в новом чемпионате будет новый Главный тренер в команде, который захочет что-то поменять в клубе, вот тогда и потребуются финансовые вливания для решения поставленных высоких турнирных задач.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    08 марта в 14:43
    "Мурад Мусаев, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры, уволен не будет и продолжит работу с командой."

    Красава! Лучшего подтверждения, что Мусаев - говорящая голова Галицкого, и не сыщешь!
    112910415
    112910415
    08 марта в 14:38
    теперь судьба тренера официально не зависит от результатов, ура
    Аксинья
    Аксинья
    08 марта в 14:37
    Зиц-председатель мог бы и помолчать - тут решающее слово за хозяином))
    Dima salev
    Dima salev
    08 марта в 14:35
    Зато Краснодар единственный участвовал на весенний еврокубки из России
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    08 марта в 14:06
    Хашиг говорит то, что ему сказал хозяин.
    Крикун
    Крикун ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    08 марта в 14:05
    В опорной зоне и впереди у Мусаева игроков хватало.
    Зачем он в высокий прессинг команду вывел играть? Если не хватает исполнителей, зачем играл во владение? Почему опорники при первых атаках спартака в свою штрафную не вжимались? А потому что Мусаев не может поставить команде игру без мяча. Дилетант и неуч.
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT ответ Dinamo (раскрыть)
    08 марта в 14:05
    Само собой охладел - кризис бушует, Дюков лютует. Так не бывает, чтоб и рыбку съесть и куда-то сесть.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    08 марта в 14:03
    Галицкий - упрямый человек.
    Он хочет сделать из Мусаева тренера.
    Так что это не мнение Генерального директора.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    08 марта в 14:02
    Галицкий или упёртый или дурак!
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