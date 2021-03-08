Гендиректор «Краснодара» ответил на призывы уволить Мусаева

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал призывы к отставке главного тренера команды Мурада Мусаева после разгромного поражения от «Спартака» (1:6) в матче РПЛ.
Мнения столичных журналистов и аналитиков в данном случае нас не очень сильно беспокоят. А нашим болельщикам я хотел бы напомнить, что мы за последние три года два раза были бронзовыми призёрами, практически всегда удачно выступали в групповых этапах Лиги Европы. Более того, в год пандемии, в борьбе с болезнью и травмами, наш клуб впервые в его короткой истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. И считаем, что достойно там выступил, выйдя по итогам в «евровесну». И во всём этом есть безусловная заслуга Мурада Мусаева. Мусаева и игроков команды. Как и в том, что происходит сейчас. Так что не нужно разделять ответственность между тренером и игроками, они вместе выигрывают и проигрывают.
Так вот, если вам нужна официальная позиция руководства клуба: Мурад Мусаев, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры, уволен не будет и продолжит работу с командой.
Ну, если по фактам, это очень плохо не только для Краснодара, но и для Российского футбола, ведь все мы понимаем, что с Мусаевым Краснодар в Еврокубки не попадёт, так что там нас будет представлять другая команда... Впрочем, может это и к лучшему, учитывая какую хорошую форму набрало Сочи, да и Спартак, кажется, проснулся.
Ну, если по фактам, это очень плохо не только для Краснодара, но и для Российского футбола, ведь все мы понимаем, что с Мусаевым Краснодар в Еврокубки не попадёт, так что там нас будет представлять другая команда... Впрочем, может это и к лучшему, учитывая какую хорошую форму набрало Сочи, да и Спартак, кажется, проснулся.