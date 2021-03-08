ГлавнаяНовости

Шатов: «Переживал из-за дисквалификации на матч с „Зенитом“»

08 марта 2021, 16:05
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов рассказал о своей реакции на полученную желтую карточку в матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0), которая не позволит ему принять участие в игре против бывшего клуба — «Зенита».

Мысли, конечно, были негативные. Я первые минуты переживал, потому что для меня матчи с «Зенитом» принципиальные, что не является секретом.

Потом я быстро включился в игру, так как понимал, что эта игра со «Спартаком» была важная, и я должен был убрать все мысли в сторону, чтобы это не мешало мне сконцентрироваться на моей работе на поле.

Лично для меня, для моих внутренних ощущений «Зенит» — это важный соперник. Там собраны сильные футболисты, все они мне знакомы, и мне важно сыграть против них и показать свои качества. Думаю, все ждали этой игры, включая меня.

Победа в первом круге над «Зенитом» точно не была неожиданной для нас, потому что мы в каждой игре настраиваемся на победу. У нас тоже в той игре были кадровые потери, и я играл на другой позиции. Но мы вышли на игру с «Зенитом» понимая, что они будут фаворитами. У нас был свой план на игру, своя тактика, которой мы придерживались. Думаю, мы показали достаточно качественный футбол, особенно в первом тайме. Во второй половине, когда мы забили гол, то стали играть на результат. Старания и труды всей команды вознаградились.

Все новости
Сутормин: «Сделаем всё, чтобы исправить ситуацию!»
Вчера, 21:29 ФотоКомментарии13
Романцев: «После такой эффектной победы „Спартака“ меня сразу выписали»
Вчера, 16:34 Комментарии7
Созин: «Слуцкий сделал из Макарова потенциального игрока сборной России»
Вчера, 16:16 Комментарии22
«Спартак» собирается оспорить желтую карточку Жиго
Вчера, 15:32 Комментарии6
Сайманов: «Премиальные футболистам — это прошлый век»
Вчера, 15:15 Комментарии13
Фетисов: «Спаллетти? Это очередной вброс»
Вчера, 14:49 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
08 марта в 21:09
шатов еще в анжи играл и в тереке
Djebrael
Djebrael
08 марта в 16:56
Ну так а на фига было так играть, чтобы потом переживать...
Q-J-G
Q-J-G
08 марта в 16:15
Очень интересная игра, но отсутствие многих игроков "Рубина"(три дисквалификации + травмированные) существенно влияет на достижения положительного результата - для команды Л.Слуцкого. Но Леонид Викторович отличный тренер, опытный тренер, так что, несмотря на определённые трудности, игра должна быть интригующей, интересной. Пусть победит сильнейший в честной, бескомпромиссной борьбе! И главное, без травм!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 марта в 16:13
Топим за Рубин!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100