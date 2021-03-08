Шатов: «Переживал из-за дисквалификации на матч с „Зенитом“»

Полузащитник «Рубина» рассказал о своей реакции на полученную желтую карточку в матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0), которая не позволит ему принять участие в игре против бывшего клуба — «Зенита».

Мысли, конечно, были негативные. Я первые минуты переживал, потому что для меня матчи с «Зенитом» принципиальные, что не является секретом.

Потом я быстро включился в игру, так как понимал, что эта игра со «Спартаком» была важная, и я должен был убрать все мысли в сторону, чтобы это не мешало мне сконцентрироваться на моей работе на поле.

Лично для меня, для моих внутренних ощущений «Зенит» — это важный соперник. Там собраны сильные футболисты, все они мне знакомы, и мне важно сыграть против них и показать свои качества. Думаю, все ждали этой игры, включая меня.

Победа в первом круге над «Зенитом» точно не была неожиданной для нас, потому что мы в каждой игре настраиваемся на победу. У нас тоже в той игре были кадровые потери, и я играл на другой позиции. Но мы вышли на игру с «Зенитом» понимая, что они будут фаворитами. У нас был свой план на игру, своя тактика, которой мы придерживались. Думаю, мы показали достаточно качественный футбол, особенно в первом тайме. Во второй половине, когда мы забили гол, то стали играть на результат. Старания и труды всей команды вознаградились.

