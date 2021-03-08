Смолов: «Гол посвящаю маме, она сильно переживала»

Форвард «Локомотива» поделился мыслями после победы в матче 21-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:0). Смолов в этой встрече забил один мяч и сделал голевую передачу.

У меня была самая продолжительная травма в моей карьере, ровно четыре месяца. Рад, что команда взяла три очка, в Туле играть непросто, последние годы мы здесь уступали постоянно, поэтому был принципиальный матч, даже несмотря на качество поля — победили заслуженно. Свой гол я посвящаю маме, она сильно переживала, с 8 марта!