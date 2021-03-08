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Смолов: «Гол посвящаю маме, она сильно переживала»

08 марта 2021, 16:29
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Форвард «Локомотива» Федор Смолов поделился мыслями после победы в матче 21-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:0). Смолов в этой встрече забил один мяч и сделал голевую передачу.

У меня была самая продолжительная травма в моей карьере, ровно четыре месяца. Рад, что команда взяла три очка, в Туле играть непросто, последние годы мы здесь уступали постоянно, поэтому был принципиальный матч, даже несмотря на качество поля — победили заслуженно. Свой гол я посвящаю маме, она сильно переживала, с 8 марта!

Смолов был признан лучшим игроком матча.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
08 марта в 17:22
Хоть раз о нем можно подумать хорошо.
asraeil
asraeil
08 марта в 16:48
Ну это все правильно!!!...мама, тем более в такой день святое!
sv_1969
sv_1969
08 марта в 16:38
Мама это святое!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 марта в 16:37
Хорошо, когда есть кому посвятить...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
08 марта в 16:36
Маму не забыл - молодец
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