Ташуев: «Меня уволили из „Краснодара“ ни за что, а Мусаева не убирают»

Бывший главный тренер «Краснодара» отреагировал на заявление генерального директора клуба Владимира Хашига, который сказал, что наставника команды не уволят вне зависимости от результатов.

Это решение руководства. Если не увольняют, значит, им что-то в Мусаеве нравится. Меня вот в своё время уволили из «Краснодара», хотя я показывал великолепный результат. Просто взяли и уволили ни за что, а здесь тренера не убирают. Если бы я сейчас показывал такие результаты в этом клубе, то, наверное, меня бы уволили. Как и Петрова, Сидорова или ещё кого-то. Но к Мусаеву другое отношение, видимо, хозяин клуба так видит, у него свои решения. Вдруг после этого «Краснодар» в Лигу чемпионов взлетит?