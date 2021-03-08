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Ташуев: «Меня уволили из „Краснодара“ ни за что, а Мусаева не убирают»

08 марта 2021, 15:30

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев отреагировал на заявление генерального директора клуба Владимира Хашига, который сказал, что наставника команды Мурада Мусаева не уволят вне зависимости от результатов.

Это решение руководства. Если не увольняют, значит, им что-то в Мусаеве нравится. Меня вот в своё время уволили из «Краснодара», хотя я показывал великолепный результат. Просто взяли и уволили ни за что, а здесь тренера не убирают. Если бы я сейчас показывал такие результаты в этом клубе, то, наверное, меня бы уволили. Как и Петрова, Сидорова или ещё кого-то. Но к Мусаеву другое отношение, видимо, хозяин клуба так видит, у него свои решения. Вдруг после этого «Краснодар» в Лигу чемпионов взлетит?

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Все комментарии
Насмешник
Насмешник
08 марта в 16:52
Тебя уволили, потому что ты спорил с Галицким.
ЮЗИК
ЮЗИК
08 марта в 16:49
Слышны в словах нотки зависти
Mangur
Mangur
08 марта в 16:48
Мусаеву пора уходить.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
08 марта в 16:43
Мусаев научился вешать лапшу...
Как Карпин, в своё время...
1bear
1bear
08 марта в 16:27
точно,у кого то попка красивая...
иначе не ясно,за счёт чего физрука не увольняют за бездарную работу....
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
08 марта в 16:24
мелкий пакостник этот Ташуев, так получается)))
ДСА
ДСА
08 марта в 16:17
Галицкий своих не увольняет, а переводит на другую работу
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
08 марта в 16:12
Нам не понять "мужской любви" 💘 !!!
Ironigor
Ironigor
08 марта в 16:10
Баба с возу - кобыле легче. Меньше бы болтал на мужчину был бы похож и может быть и тренера !!! Всем добра !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
08 марта в 16:07
Дела давно минувших дней ворошить не стоит. Видимо Галицкий верит в Мусаева, хотя не очень понятно , чем ему так приглянулся Мурад. Результаты удручающие, трофеи в ближайший год не светят, так что же заставляет держать такого тренера??? И Галицкий молчит почему то???
Ладно, им там виднее. Раз устраивает такое положение дел, то пусть работает.
Всем здоровья.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
08 марта в 16:03
У Ташуева взыграло самолюбие, хотя на самом деле все просто. Хочешь оставаться при должности - держи язык за зубами. А Ташуев больно говорлив и остер на язык. Таких не любят.
entrepreneour
entrepreneour
08 марта в 16:01
Обидки приехали)
mihaluch
mihaluch
08 марта в 15:44
Хозяин клуба барин кого хочу того и оставляю.
STVA 1
STVA 1
08 марта в 15:36
А я , а он)))Все к-лы короче))
Q-J-G
Q-J-G
08 марта в 15:32
Не по-мужски, если это даже правда....
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