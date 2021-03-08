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Петржела: «Не волнуйтесь, „Зенит“ всё равно станет чемпионом»

08 марта 2021, 20:20
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о матче 21-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

Ничего страшного не произошло. Поражение в Казани ничего не меняет для «Зенита», наоборот, заставит проснуться голодного зверя. Верю, что после такого обидного поражения петербургская команда начнёт стабильно набирать очки. Не волнуйтесь, «Зенит» всё равно станет чемпионом.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:20
А когда мне говорят
О чемпионских званиях зенита,
что пора уже ответить, что это
просто статья расходов в бюджете -
все эти победы в Чемпионате ( Бышовец)
viv
viv
вчера в 12:56
А Боярский уже не уверен в положительном исходе чемпионата для Зенита.
BreezeCOOL
BreezeCOOL
вчера в 10:52
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 00:01
    зенит не сможет президент РФС поможет.....
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    08 марта в 21:33
    А Слуцкого и покупать не надо. Зенит напрямую с клубом может работать, как работал со многими из Рубина. Там полно мастеров интриг всяких.
    cska1948
    cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    08 марта в 21:19
    Думаю, Слуцкого за деньги не купить, а вот намекнуть ему на палки в колёса его тренерской карьеры могут.
    youtomee
    youtomee
    08 марта в 21:16
    Мы больше волнуемся, что у чемпиона в след сезоне опять 4 место в лч и слова Семака о том, что все нормально
    Q-J-G
    Q-J-G
    08 марта в 21:16
    Волноваться надо "Зениту"....
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    08 марта в 21:15
    Я уверен что Зенит назначат чемпионом!
    Сп62
    Сп62
    08 марта в 21:11
    Наверное, против преследователей придумали какие-то санкции.
    mihaluch
    mihaluch
    08 марта в 21:10
    А если и не станет то не большая трагедия.
    протон1
    протон1
    08 марта в 21:04
    петржелла видно душой в зените. переживает всегда. хороший он человек добрый
    Брулин
    Брулин
    08 марта в 21:02
    Чем больше олдовые зенитчики твердят как мантру, что они все равно будут чемпионами, тем больше остальная Россия начинает в этом сомневаться)
    Parma1972
    Parma1972
    08 марта в 20:57
    В мае поглядим на чемпиона
    STVA 1
    STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    08 марта в 20:46
    Это да
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    08 марта в 20:45
    Я тоже так думаю, но..... вдруг у Рубина начнутся финансовые проблемы и Зенит предложит лимонов 10-15.? Теоретически все возможно. Бюджетные деньги ведь не жалко, это свои жалко.....
    STVA 1
    STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    08 марта в 20:41
    Лёня думаю по такому пути не пойдёт!
    ermak6848
    ermak6848
    08 марта в 20:41
    ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕДУЛЯ СКАЗАЛ ПРАВИЛЬНО ...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
    08 марта в 20:37
    У меня более.... сложный вариант. Поскольку Зенит привык продавливать все деньгами и у них есть опыт ослабления Рубина ( Рязанцев, Рондон, Ансальди, Домингес, Бухаров, Азмун), то я предположу, что они выкупят контракт Слуцкого. А как ты думаешь?
    Q-J-G
    Q-J-G
    08 марта в 20:30
    "НЕ ГОВОРИ ГОП, ПОКА НЕ ПЕРЕПРЫГНЕШЬ"
    Сантус
    Сантус
    08 марта в 20:29
    Видимо Петржела что то знает,просто улыбнётся....))
    112910415
    112910415
    08 марта в 20:24
    это теперь не точно
    STVA 1
    STVA 1
    08 марта в 20:23
    Я знаю кто станет главным после того как Серёжу уберут! Голодный зверь пан Властимил))
    beefs
    beefs
    08 марта в 20:21
    не станет, а поставят...
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