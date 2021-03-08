Петржела: «Не волнуйтесь, „Зенит“ всё равно станет чемпионом»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о матче 21-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).
Ничего страшного не произошло. Поражение в Казани ничего не меняет для «Зенита», наоборот, заставит проснуться голодного зверя. Верю, что после такого обидного поражения петербургская команда начнёт стабильно набирать очки. Не волнуйтесь, «Зенит» всё равно станет чемпионом.
О чемпионских званиях зенита,
что пора уже ответить, что это
просто статья расходов в бюджете -
все эти победы в Чемпионате ( Бышовец)
О чемпионских званиях зенита,
что пора уже ответить, что это
просто статья расходов в бюджете -
все эти победы в Чемпионате ( Бышовец)