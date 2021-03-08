Анри заявил, что хотел бы тренировать «Арсенал» или «Барселону»

Легендарный форвард «Арсенала» заявил, что однажды хотел бы возглавить «канониров», а также не исключает вариант работы в «Барселоне».

Если вы спросите болельщика «Арсенала», хочет ли он тренировать «Арсенал», он ответит «да». Если вы спросите болельщика «Арсенала», хотел ли бы он забить гол за «Арсенал», он ответит «да». Когда я об этом говорю — это утопия. У меня это в крови, я болею за «Арсенал».

Так что если вы спрашиваете меня, хочу ли я когда-нибудь тренировать «Арсенал», то я отвечу, что да. Если вы спросите, хочу ли я когда-нибудь стать ответственным за экипировку «Арсенала», то я отвечу, что да. Если вы спросите, хочу ли я когда-нибудь косить траву на стадионе «Эмирейтс», я отвечу, что да.

Хотел бы я тренировать «Арсенал»? Да. Хотел бы я тренировать «Барселону»? Да. Хотел бы я снова играть за «Арсенал»? Я бы хотел снова сыграть за них, но я не могу этого сделать!