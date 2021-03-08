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Анри заявил, что хотел бы тренировать «Арсенал» или «Барселону»

08 марта 2021, 22:27

Легендарный форвард «Арсенала» Тьерри Анри заявил, что однажды хотел бы возглавить «канониров», а также не исключает вариант работы в «Барселоне».

Если вы спросите болельщика «Арсенала», хочет ли он тренировать «Арсенал», он ответит «да». Если вы спросите болельщика «Арсенала», хотел ли бы он забить гол за «Арсенал», он ответит «да». Когда я об этом говорю — это утопия. У меня это в крови, я болею за «Арсенал».

Так что если вы спрашиваете меня, хочу ли я когда-нибудь тренировать «Арсенал», то я отвечу, что да. Если вы спросите, хочу ли я когда-нибудь стать ответственным за экипировку «Арсенала», то я отвечу, что да. Если вы спросите, хочу ли я когда-нибудь косить траву на стадионе «Эмирейтс», я отвечу, что да.

Хотел бы я тренировать «Арсенал»? Да. Хотел бы я тренировать «Барселону»? Да. Хотел бы я снова играть за «Арсенал»? Я бы хотел снова сыграть за них, но я не могу этого сделать!

Напомним, что в конце февраля Анри покинул «Монреаль Импакт» по семейным обстоятельствам.

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Все комментарии
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 19:52
Ему и тульский Арсенал страшно доверить
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 00:55
Лол, ты уже потренировал в "Арсенале" и сбежал, когда тебе предложили больше деньги на ТВ. Потом ты опустил "Монако" на последнее место, так, что его еле спасли. Иди-ка ты знаешь куда.... Да в "Барселону")
Брулин
Брулин
08 марта в 23:55
Хотел бы я тренить какой нибудь клуб? Да! Пожалуйста (((
SHMEL258
SHMEL258
08 марта в 23:50
Ну это вряд ли...
Навзир
Навзир
08 марта в 23:30
Арсенал с Барсой и без него страдают,тут еще этот решил их добить. В реал или ювентус пусть идет. 🤣
Навзир
Навзир
08 марта в 23:24
Ему мало того что с Монако сделал?
stanichnik
stanichnik
08 марта в 23:15
Не рвись в тренеры Арсенала, как игрок ты покрыл себя славой и завоевал любовь болельщиков команды после многих побед, достижений и титулов. Зато как тренер, ты сможешь это всё потерять за один сезон.
Сантус
Сантус
08 марта в 23:08
Заберите у него косяк....
Ironigor
Ironigor
08 марта в 22:40
Мальчишка по имени - Хочуха !!!
Gelious
Gelious
08 марта в 22:37
Господи, лишь бы дали барсу ему. От такого зрелища с полоумным президентом во главе я бы точно не отказался!
beefs
beefs
08 марта в 22:28
вот еще один тренер нарисовался...
Leha-ha50
Leha-ha50
08 марта в 22:28
Не слабые у него запросы.
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