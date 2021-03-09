Данило: «Неймар выиграл бы „Золотой мяч“, если бы не травмы»

Защитник «Ювентуса» Данило поделился мнением о перспективах нападающего ПСЖ Неймара выиграть «Золотой мяч». Футболисты вместе выступали за «Сантос», а также являются партнёрами по сборной Бразилии.

Выиграл бы Неймар «Золотой мяч», если бы у него не было так много травм? Да, я верю в это. Травмы ухудшали его игру в важные моменты его карьеры. В этом сезоне ему приходилось пару раз бороться с травмами. Сейчас он всё ещё может стать лучше.

Я внимательно наблюдал за ним много лет, и для меня его мышление на поле и принятие решений являются невероятными. Надеюсь, он больше не получит травм, потому что он очень важен для Бразилии.