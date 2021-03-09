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Данило: «Неймар выиграл бы „Золотой мяч“, если бы не травмы»

вчера, 20:01

Защитник «Ювентуса» Данило поделился мнением о перспективах нападающего ПСЖ Неймара выиграть «Золотой мяч». Футболисты вместе выступали за «Сантос», а также являются партнёрами по сборной Бразилии.

Выиграл бы Неймар «Золотой мяч», если бы у него не было так много травм? Да, я верю в это. Травмы ухудшали его игру в важные моменты его карьеры. В этом сезоне ему приходилось пару раз бороться с травмами. Сейчас он всё ещё может стать лучше.

Я внимательно наблюдал за ним много лет, и для меня его мышление на поле и принятие решений являются невероятными. Надеюсь, он больше не получит травм, потому что он очень важен для Бразилии.

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Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 02:44
В этот момент, где то в Бразилии засмеялся зубастик Роналдо
амурец
амурец
сегодня в 02:23
да он его в 2015 и выиграл, но подарили аргентинскому балласту
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:34
Так можно про любого сказать : про Азара и даже про Кокорина .....поскольку - недоказуемо.
kella
kella
вчера в 21:05
Главные травмы у него в голове, которые к сожалению не лечатся!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:32
Девчонкам и плаксам не место в мужском футболе.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:16
И если бы не Рон и Месси.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:12
У него характера ноль((
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:02
Если бы не ныл был бы.
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