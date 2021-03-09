Данило: «Роналду может продолжать играть столько, сколько захочет»

Защитник «Ювентуса» Данило восхитился физической формой нападающего .

Я играл с Криштиану Роналду в течение двух лет в «Реале», а теперь играю с ним в «Ювентусе». Многие не имеют возможности выступать с ним вместе, поэтому для меня большая честь быть частью его истории. Наблюдать, как он работает каждый день, забивая голы, и видеть его стремление к победе. Это просто невероятно.

Пока он сохраняет эту мотивацию, я не вижу для него никаких ограничений. Он может продолжать играть столько, сколько захочет. Физически он невероятен, ему 36 лет, и он играет каждый матч. Он не отдыхает и не хочет отдыхать, он уникален.