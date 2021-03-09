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Данило: «Роналду может продолжать играть столько, сколько захочет»

вчера, 19:42

Защитник «Ювентуса» Данило восхитился физической формой нападающего Криштиану Роналду.

Я играл с Криштиану Роналду в течение двух лет в «Реале», а теперь играю с ним в «Ювентусе». Многие не имеют возможности выступать с ним вместе, поэтому для меня большая честь быть частью его истории. Наблюдать, как он работает каждый день, забивая голы, и видеть его стремление к победе. Это просто невероятно.

Пока он сохраняет эту мотивацию, я не вижу для него никаких ограничений. Он может продолжать играть столько, сколько захочет. Физически он невероятен, ему 36 лет, и он играет каждый матч. Он не отдыхает и не хочет отдыхать, он уникален.

Напомним, что Роналду был признан лучшим игроком «Ювентуса» по итогам февраля.

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vastudio
vastudio ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 01:53
На деле вылет из 1/8 ЛЧ ....трофеи пришёл добывать)))))
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:58
Ибрагимович и в 39 играет будь здоров и тянет Милан получше этого. Столько пиара вокруг португальца, а на деле что?
DEIVID_888
DEIVID_888
вчера в 22:01
Всё решат деньги. Где предложат много - туда и поедет. МЛС, арабские, азиатские страны.
Пока будет в цене в родной Спортинг не сунется.
Альфамен
Альфамен ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:55
В чем его интерес для Рона?
Q-J-G
Q-J-G ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:22
Интересный, но предполагаю, что у него есть и более интересные проекты...
sv_1969
sv_1969 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 21:14
Интер Бэкхэма достаточно интересный проект!
Q-J-G
Q-J-G ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:11
И в отличие от некоторых, не представляю Роналду, играющим в МЛС, Китае и т.д., "развлекающим публику", играя за большие "гонорары". Действительно, здравомыслящий и настолько успешный, что закончит футбольную карьеру в Европе, играя за топ-команду. Закончит так, как и подобает Легенде Мирового футбола, а не доигрывая, где-то...
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:31
Кабан здоровый!!! В юве, дела слабовато идут.
drug01
drug01
вчера в 20:25
Желаем удачи и результата...
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:21
Думаю после мундиаля 2022 в Катаре, уйдёт либо в родной Спортинг на годик попылить, либо захочет ещё нарубить бабла и рванёт на пару лет в МЛС в Интер Бекхема, где его будут ждать Месси, Неймар и Суарес. Ну можно же пофантазировать!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 20:18
Бесспорно хорош Роналду.
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:18
Если сегодня Ювентус вылетит из Лиги чемпионов, цена Роналду и авторитет падает на 40-60 процентов.
particular
particular
вчера в 20:17
При всей своей уникальности, он достаточно трезвомыслящий и прагматичный спортсмен... Играть он будет до вспышки последнего блеска, но уйдёт он своевременно и красиво... В отличии от некоторых...
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:15
На сегодняшний день он остаётся лучшим!!! Рон это история футбола !!! Он уникален !!! Дай бог ему здоровья, чтоб долго лет ещё радовал всех своей игрой !!! Всем добра !!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:00
Годика три ещё точно сможет.
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