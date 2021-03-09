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Анхелиньо: «Нагельсманн вселил в меня уверенность, в отличие от Гвардиолы»

вчера, 18:57

Защитник «Лейпцига» Анхелиньо заявил, что ему более комфортно работать с Юлианом Нагельсманном, чем с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. В феврале «Лейпциг» выкупил права на Анхелиньо у «горожан».

Один [Нагельсманн] вселил в меня уверенность и дал мне игровое время, а другой [Гвардиола] — нет. Я думаю, что это подход Нагельсманна к игрокам. Он очень близок к каждому футболисту. Он открытый человек. Когда ему нужно поговорить с вами, он это делает. Кроме того, он очень дружелюбен. По крайней мере, со мной.

Я чувствую, что у нас хорошие отношения. Он доверял мне и вселил в меня уверенность с самого первого дня. Это было то, что заставило меня работать лучше. Он дал мне мощный толчок в моей карьере. Когда кто-то так сильно верит в тебя, ты должен отплатить ему тем же. Я очень рад, что могу продолжать работать с ним, надеюсь, что я буду долго играть под его руководством.

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Все комментарии
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:10
Это еще вопрос возможностей, Гвардиоле и не нужно находить общий язык, не приживется один топ, купят другого
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:13
Эмоциональную составляющую не кто не отменял
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:12
Ну и сравнение, в Сити подбор игроков и в Лейпциге разница в разы !!! Значит не смог выиграть конкуренцию, очень всё просто!!! Удачи тебе в Лейпциге и не тебе уж точно говорить о Гвардиоле то что он к тебе как-то не так относился . Всегда все свои неудачи надо искать в себе в любимом , а не кого-то в этом винить!!! Всем добра!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:05
Нашел своего тренера
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:04
У каждого свои методы!
ДСА
ДСА
вчера в 18:59
И сейчас действительно лучше получается.
shlomo
shlomo
вчера в 18:58
Ну у каждого свои предпочтения...:))))
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