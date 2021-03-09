Анхелиньо: «Нагельсманн вселил в меня уверенность, в отличие от Гвардиолы»

Защитник «Лейпцига» Анхелиньо заявил, что ему более комфортно работать с , чем с наставником «Манчестер Сити» . В феврале «Лейпциг» выкупил права на Анхелиньо у «горожан».

Один [Нагельсманн] вселил в меня уверенность и дал мне игровое время, а другой [Гвардиола] — нет. Я думаю, что это подход Нагельсманна к игрокам. Он очень близок к каждому футболисту. Он открытый человек. Когда ему нужно поговорить с вами, он это делает. Кроме того, он очень дружелюбен. По крайней мере, со мной.

Я чувствую, что у нас хорошие отношения. Он доверял мне и вселил в меня уверенность с самого первого дня. Это было то, что заставило меня работать лучше. Он дал мне мощный толчок в моей карьере. Когда кто-то так сильно верит в тебя, ты должен отплатить ему тем же. Я очень рад, что могу продолжать работать с ним, надеюсь, что я буду долго играть под его руководством.