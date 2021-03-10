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Оливейра: «Забить два гола на стадионе „Ювентуса“ — это уникальное чувство»

вчера, 07:04
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 2Логотип футбольный клуб ПортуПортуЗакончился в доп. время

Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра после ответного выездного матча с «Ювентусом» (2:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов прокомментировал свой дубль в ворота туринцев и выход португальской команды в следующий раунд турнира по сумме двух встреч.

Забить два гола здесь — это уникальное чувство. Мы очень рады выходу в следующий раунд. Мы точно заслуживали этого результата, и это предмет гордости для клуба и для нашей страны.

Нам приходилось терпеть и часто опускаться глубже, но мы не переставали искать возможность забить. Мы безмерно счастливы.

Это награда для всей команды. Мы заслужили её за всё, что сделали сегодня и что испытали по ходу сезона.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:58
Молодцы, кули!
SHMEL
SHMEL
вчера в 07:51
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 07:34
    Выбить Ювентус - вот замечательное чувство.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 07:15
    Ну все правильно....желание победило
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