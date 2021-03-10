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Окампос: «„Севилья“ покидает Лигу чемпионов с высоко поднятой головой»

вчера, 06:34
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 2Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Вингер «Севильи» Лукас Окампос дал комментарий после ответного матча с «Боруссией» Д (2:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч.

Мы покидаем турнир с высоко поднятыми головами. Проигрывать всегда тяжело, но наше сегодняшнее выступление говорит о том, что у нас есть хорошие шансы продолжать расти как команда, а также в индивидуальном отношении.

Теперь мы сконцентрируемся на очень важной игре с «Бетисом».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:43
Так и есть. В следующий раз.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 07:00
В концовке надо было забивать!
Хорошая была возможность!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 06:55
Слабое утешение для команды, которая заканчивает своё выступление в Лиге чемпионов в 1/8 финала... Но что поделаешь, такова жизнь: у "Боруссии" играет Холанд, у "Севильи" Холанда нет...!!!
нечитайло
нечитайло
вчера в 06:52
На славу потрудились
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 06:52
Как не задирай голову, а вылет есть вылет...
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