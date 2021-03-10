Окампос: «„Севилья“ покидает Лигу чемпионов с высоко поднятой головой»

Вингер «Севильи» дал комментарий после ответного матча с «Боруссией» Д (2:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч.

Мы покидаем турнир с высоко поднятыми головами. Проигрывать всегда тяжело, но наше сегодняшнее выступление говорит о том, что у нас есть хорошие шансы продолжать расти как команда, а также в индивидуальном отношении.

Теперь мы сконцентрируемся на очень важной игре с «Бетисом».