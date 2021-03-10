Куадрадо: «„Ювентус“ верит в Скудетто и будет бороться до конца»

Вингер «Ювентуса» прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов после ответного матча с «Порту» в 1/8 финала.

Я думаю, что мы хорошо начали эту встречу. И если бы мяч после удара Мораты влетел в их ворота, всё было бы иначе.

Мы с уверенностью отправились в раздевалку [перед овертаймом] и вышли из неё с готовностью добыть результата, но всё сложилось по-другому.

Сказать особо нечего. Я горжусь командой и тем желанием, которое мы продемонстрировали на поле. Нам необходимо показать это и в Серии А.

Такое случается. Мы профессионалы, отличные футболисты. И подобные вещи случаются даже с классными командами.

Это конец эры «Ювентуса»? Нет, мы верим в Скудетто, будем биться до конца и оказывать давление на «Интер». У нас есть силы, чтобы снова забраться на вершину. А ещё нам предстоит сыграть в финале Кубка Италии [против «Аталанты»].

Мы много лет становились чемпионами, и если в этом сезоне мы не возьмём Скудетто, это ничего не изменит.