Куадрадо: «„Ювентус“ верит в Скудетто и будет бороться до конца»

Вингер «Ювентуса» Хуан Куадрадо прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов после ответного матча с «Порту» в 1/8 финала.
Я думаю, что мы хорошо начали эту встречу. И если бы мяч после удара Мораты влетел в их ворота, всё было бы иначе.
Мы с уверенностью отправились в раздевалку [перед овертаймом] и вышли из неё с готовностью добыть результата, но всё сложилось по-другому.
Сказать особо нечего. Я горжусь командой и тем желанием, которое мы продемонстрировали на поле. Нам необходимо показать это и в Серии А.
Такое случается. Мы профессионалы, отличные футболисты. И подобные вещи случаются даже с классными командами.
Это конец эры «Ювентуса»? Нет, мы верим в Скудетто, будем биться до конца и оказывать давление на «Интер». У нас есть силы, чтобы снова забраться на вершину. А ещё нам предстоит сыграть в финале Кубка Италии [против «Аталанты»].
Мы много лет становились чемпионами, и если в этом сезоне мы не возьмём Скудетто, это ничего не изменит.
Осталась надежда только на Кубок, но там «Аталанта», которую сложно побить, потому что они тоже хотят трофей.
Осталась надежда только на Кубок, но там «Аталанта», которую сложно побить, потому что они тоже хотят трофей.