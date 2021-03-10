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Куадрадо: «„Ювентус“ верит в Скудетто и будет бороться до конца»

вчера, 06:22
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 2Логотип футбольный клуб ПортуПортуЗакончился в доп. время

Вингер «Ювентуса» Хуан Куадрадо прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов после ответного матча с «Порту» в 1/8 финала.

Я думаю, что мы хорошо начали эту встречу. И если бы мяч после удара Мораты влетел в их ворота, всё было бы иначе.

Мы с уверенностью отправились в раздевалку [перед овертаймом] и вышли из неё с готовностью добыть результата, но всё сложилось по-другому.

Сказать особо нечего. Я горжусь командой и тем желанием, которое мы продемонстрировали на поле. Нам необходимо показать это и в Серии А.

Такое случается. Мы профессионалы, отличные футболисты. И подобные вещи случаются даже с классными командами.

Это конец эры «Ювентуса»? Нет, мы верим в Скудетто, будем биться до конца и оказывать давление на «Интер». У нас есть силы, чтобы снова забраться на вершину. А ещё нам предстоит сыграть в финале Кубка Италии [против «Аталанты»].

Мы много лет становились чемпионами, и если в этом сезоне мы не возьмём Скудетто, это ничего не изменит.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
вчера в 12:25
ЛЧ закончилась, «Интер» вряд ли уже перегнать получится, потому как те ход набрали такой, что уже одной ногой чемпионы.
Осталась надежда только на Кубок, но там «Аталанта», которую сложно побить, потому что они тоже хотят трофей.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:59
А что ещё остаётся?
Makcum
Makcum
вчера в 09:31
    An Jo
    An Jo
    вчера в 07:44
    сезон провален.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 07:17
    Похоже везде пролетят
    Zak11
    Zak11
    вчера в 06:47
    Одной веры недостаточно, Интер сейчас выглядит солиднее. Да и Ювентус изрядно надоел. В Италии и другие команды есть
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 06:36
    Помоему в этом сезоне все трофей пройдут мимо Юве.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 06:31
    Юве есть Юве не сдаётся до конца.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 06:29
    С Роналду, что ли бороться будешь да конца? Печальная история....
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 06:25
    Похоже сезон будет провален по полной.
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 06:24
    Всегда надо бороться до конца, если есть шанс...
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