Дилейни: «Холанд думает, что сможет завоевать мир. Это вдохновляет»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» дал комментарий после ответного матча с «Севильей» (2:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов и выхода своей команды в следующий раунд турнира.

Этот результат значит многое. Первую игру с «Севильей» я смотрел в больнице, когда моя жена вот-вот должна была родить. Победа в Севилье была очень значимой.

Сегодня мы вышли на поле, чтобы не просто обороняться, а создавать моменты, забить гол и убить интригу. Всё пошло совсем не так, как мы планировали. Но я из тех парней, для которых через час важно уже только то, что мы прошли дальше.

Мы проводим не лучший сезон, поэтому для нас так важны эти небольшие успехи.