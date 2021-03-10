Дилейни: «Холанд думает, что сможет завоевать мир. Это вдохновляет»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Томас Дилейни дал комментарий после ответного матча с «Севильей» (2:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов и выхода своей команды в следующий раунд турнира.
Этот результат значит многое. Первую игру с «Севильей» я смотрел в больнице, когда моя жена вот-вот должна была родить. Победа в Севилье была очень значимой.
Сегодня мы вышли на поле, чтобы не просто обороняться, а создавать моменты, забить гол и убить интригу. Всё пошло совсем не так, как мы планировали. Но я из тех парней, для которых через час важно уже только то, что мы прошли дальше.
Мы проводим не лучший сезон, поэтому для нас так важны эти небольшие успехи.
Также Дилейни отдельно высказался о своём одноклубнике Эрлинге Холанде, который оформил дубль в обеих встречах с «Севильей».
Играть с Эрлингом — это большая честь. Мне не нужно рассказывать вам о его навыках, но что действительно великолепно — это его менталитет. Он молод и голоден, у него было не так много неудач, возможно, поэтому он так позитивен и думает, что сможет завоевать мир. Но это вдохновляет.