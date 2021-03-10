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Пепе: «„Порту“ абсолютно заслуженно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов»

вчера, 05:49
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 2Логотип футбольный клуб ПортуПортуЗакончился в доп. время

Капитан «Порту» Пепе прокомментировал поражение от «Ювентуса» (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в следующий раунд турнира по сумме двух встреч.

Работа всей команды сыграла важную роль в нашем выходе в следующий этап, который был абсолютно заслуженным. Тяжело объяснить словами, как нам удалось справиться после того, как мы остались вдесятером. Сегодня мы проявили характер: игроки оставались сконцентрированными, и это облегчило нам задачу.

С такой страстью и безжалостностью мы будем крепким орешком для любого соперника.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:50
Заслуженная Победа Порту !!! Пепе - герой матча !!! Победа Порту, огромная заслуга 38 летнего Пепе !!! Вот это настоящий боец !!! Удачи ему с Порту !!! Всем добра!!!
ilyafrom
ilyafrom
вчера в 09:42
Порту заслуженно вышла в 1/4.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 05:52
Вроде всё по делу...
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