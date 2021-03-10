Пепе: «„Порту“ абсолютно заслуженно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов»

Капитан «Порту» Пепе прокомментировал поражение от «Ювентуса» (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в следующий раунд турнира по сумме двух встреч.

Работа всей команды сыграла важную роль в нашем выходе в следующий этап, который был абсолютно заслуженным. Тяжело объяснить словами, как нам удалось справиться после того, как мы остались вдесятером. Сегодня мы проявили характер: игроки оставались сконцентрированными, и это облегчило нам задачу.

С такой страстью и безжалостностью мы будем крепким орешком для любого соперника.