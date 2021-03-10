ГлавнаяНовости

Де Лигт: «Тяжело вылетать, когда почти весь матч вы были в большинстве»

вчера, 05:12
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 2Логотип футбольный клуб ПортуПортуЗакончился в доп. время

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт дал комментарий после победы над «Порту» (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч.

Тяжело вылетать вот так, когда вы почти весь матч играли против десятерых.

Не думаю, что мы плохо начали этот матч. «Порту» повёл 1:0, а затем мы начали показывать игру. Мы хорошо провели второй тайм, играя с темпом, создавая моменты, забив два гола, однако в конце мяч не залетел в их ворота.

Конечно, эта игра меняет сезон, потому что мы хотели быть в Лиге чемпионов, но вылетели в марте. Это очень тяжело для нас.

Все новости
Лапорта: «„Барселона“ заслуживала пройти ПСЖ»
Сегодня, 03:57 Комментарии2
Почеттино: «В первом тайме ПСЖ было очень нелегко»
Сегодня, 03:45 Комментарии1
Нагельсманн: «„Лейпциг“ был недостаточно хорош в поединке с „Ливерпулем“»
Сегодня, 03:02 Комментарии1
Пике: «Горжусь командой и одноклубниками»
Сегодня, 02:29 Комментарии1
Куман: «Если бы мы выиграли первый тайм, второй был бы совсем другим»
Сегодня, 02:01 Комментарии3
Гризманн: «В следующем году мы постараемся выиграть Лигу чемпионов»
Сегодня, 01:41 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mavros_7171
mavros_7171
вчера в 10:21
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 06:32
    Поэтому он нырнул в штрафной )
    ДСА
    ДСА
    вчера в 06:26
    А мастерства то Ювентусу уже не хватает.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 05:18
    Конечно тяжело вылетать в данных обстаятельствах.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100