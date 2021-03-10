Де Лигт: «Тяжело вылетать, когда почти весь матч вы были в большинстве»

Защитник «Ювентуса» дал комментарий после победы над «Порту» (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч.

Тяжело вылетать вот так, когда вы почти весь матч играли против десятерых.

Не думаю, что мы плохо начали этот матч. «Порту» повёл 1:0, а затем мы начали показывать игру. Мы хорошо провели второй тайм, играя с темпом, создавая моменты, забив два гола, однако в конце мяч не залетел в их ворота.

Конечно, эта игра меняет сезон, потому что мы хотели быть в Лиге чемпионов, но вылетели в марте. Это очень тяжело для нас.